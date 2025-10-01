Conseil européen informel : pourquoi les dirigeants de l'UE se réunissent-ils au Danemark ?

Les dirigeants de plusieurs pays européens se rejoignent, ce mercredi 1er octobre, pour un Conseil informel au Danemark. Ils devraient débattre du projet de «mur anti-drones», alors que la Russie est accusée d'envoyer ses engins dans le ciel européen depuis plusieurs jours.

La réunion aura deux thèmes primordiaux. Ce mercredi 1er octobre, à Copenhague (Danemark), se réunissent plusieurs dirigeants européens, dans un conseil informel.

Pour l’occasion, le gouvernement du pays hôte a interdit tous les vols de drones, même civils. En effet, depuis plusieurs jours, le Danemark observe quotidiennement des vols d’engins non identifiés, soupçonnés de venir de Russie.

Les drones seront d’ailleurs l’un des principaux sujets abordés par les chefs d’État : la question de la sécurité de l’espace aérien de l’Europe fait débat, encore plus depuis le début de l’utilisation massive de ces engins dans le conflit russo-ukrainien.

Des milliards d'euros

Ainsi, comme le détaille le Conseil de l’Union européenne, «l’UE est déterminée à accélérer de façon décisive sa préparation en matière de défense d’ici à 2030». Un «mur anti-drones» est donc devenu une «priorité», selon Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

Le coup d’un tel mur est, pour l’instant inconnu mais, d’après Andrius Kibilius, le commissaire européen à la Défense cité par nos confrères du Parisien, le tout pourrait demander «de plusieurs milliards d'euros».

Les dirigeants européens devront également réitérer le soutien de l’Europe pour l’Ukraine : «L'UE joue un rôle moteur en apportant un soutien essentiel à l'Ukraine (...) l’UE et des États membres ont apporté une aide de plus de 173,5 milliards d’euros à l’Ukraine».

Les dirigeants européens devraient, une nouvelle fois, débattre de soutien économique, militaire et politique à apporter à l’Ukraine. L’adhésion du pays à l’Union européenne sera aussi l’un des sujets brûlant sur la table des discussions.