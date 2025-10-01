Toute l’actu en direct 24h/24
Conseil européen informel : «Rien n’est exclu» en terme de riposte si un avion russe viole de nouveau l’espace aérien, assure Emmanuel Macron

«Conformément à la doctrine de l'ambiguïté stratégique, je peux vous dire que rien n'est exclu», affirme le président. [© Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl via REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

À l'occasion du conseil européen informel au Danemark ce mercredi, à la suite de nombreuses incursions russes à la frontière Est de l'Union européenne ces dernières semaines, Emmanuel Macron a déclaré que rien ne pouvait être «exclu» en termes de riposte si un avion russe violait de nouveau l'espace aérien.

Vers des sanctions plus fermes contre Moscou ? Emmanuel Macron a déclaré à la presse allemande, ce jeudi, que rien ne pouvait être «exclu» en termes de riposte, dans le cas du viol de l'espace aérien européen par un avion russe. 

«Conformément à la doctrine de l'ambiguïté stratégique, je peux vous dire que rien n'est exclu», a-t-il assuré dans les colonnes du quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Cette déclaration intervient alors que des drones non identifiés ont été signalés au-dessus du Danemark, notamment au niveau de plusieurs zones sensibles. Les engins seraient d'origine russe.

«On ne va pas ouvrir le feu»

Le 24 septembre, Emmanuel Macron avait affirmé que les pays de l'Otan devaient «monter d'un cran» leur riposte en cas de «nouvelles provocations» russes, après des précédents en Pologne, en Roumanie et aussi, en Estonie. 

Sur le même sujet Danemark : des drones survolent des sites militaires pour la deuxième journée consécutive Lire

Mais «on ne va pas ouvrir le feu», avait-il ajouté, contredisant sur ce point le président américain Donald Trump.

Le républicain avait en effet affirmé que les pays de l'Otan «devraient abattre les avions russes», s'ils entrent dans l'espace aérien. 

