États-Unis : quels sont les produits concernés par les nouveaux droits de douane à partir de ce mercredi ?

Dès ce mercredi 1ᵉʳ octobre, de nouveaux droits de douane seront appliqués par les États-Unis. Ils concernent les médicaments, mais aussi, les camions et les meubles.

Donald Trump à l'offensive. Le 25 septembre dernier, le président américain a annoncé de nouveaux droits de douane allant jusqu'à 100% pour les médicaments, touchant également les camions et les meubles produits hors des États-Unis.

Ainsi, dès ce mercredi 1ᵉʳ octobre, «nous appliquerons une taxe de 100% sur tout produit pharmaceutique de marque ou breveté, sauf si une entreprise construit son usine pharmaceutique en Amérique», a écrit Donald Trump sur sa plate-forme Truth Social.

Selon Michael Wan, économiste pour la banque japonaise MUFG à Singapour, la définition de ces médicaments «reste floue. Nous partons du principe que cela n'inclura pas les médicaments génériques expédiés par des pays comme l'Inde, qui pourrait donc être épargnée par ces annonces», explique-t-il à l'AFP.

Concernant l'Europe, l'accord commercial, noué cet été entre Bruxelles et Washington, protège les médicaments européens contre toute nouvelle surtaxe douanière, a assuré un porte-parole de la Commission vendredi, selon l'AFP. Cet accord prévoit que la plupart des exportations européennes, dont les médicaments, ne peuvent être taxées au-delà de 15%.

«Ce niveau maximal de droits de douane constitue l'assurance qu'aucun droit supplémentaire ne sera appliqué», a affirmé le porte-parole de la Commission chargé des questions commerciales, Olof Gill, précisant que l'UE était «le seul partenaire commercial à être parvenu à un tel résultat avec les États-Unis».

De son côté, la fédération européenne des industries pharmaceutiques (Efpia) a estimé que l'instauration de nouveaux droits de douane américains qui s'appliqueraient aux médicaments «créeraient la pire des situations».

Le secteur pharmaceutique européen craint «la pire des situations»

Dans une autre publication, Donald Trump a annoncé des droits de douane de 25% sur «tous les poids lourds fabriqués dans d'autres régions du monde».

Une mesure qui doit, selon lui, soutenir les fabricants américains de camions tels que Peterbilt, Kenworth, Freightliner ou Mack Trucks.

Parmi les entreprises étrangères qui concurrencent ces constructeurs sur le marché américain figurent le suédois Volvo et l'allemand Daimler. Les titres des deux sociétés ont fortement baissé après la clôture des Bourses européennes jeudi soir.

Le président a justifié ces droits de douane sur les poids lourds par «de nombreuses raisons, mais surtout, à des fins de sécurité nationale».

Donald Trump compte également imposer des droits de douane sur de nombreux meubles.

«Nous appliquerons une taxe de 50% sur tous les meubles de cuisine, les lavabos de salle de bain et les produits associés», à partir du 1ᵉʳ octobre, et «une taxe de 30% sur les meubles capitonnés», a-t-il également écrit dans un post.

Selon la Commission du commerce international des États-Unis, en 2022, les importations, principalement en provenance d'Asie, représentaient 60% de tous les meubles vendus, dont 86% de tous les meubles en bois et 42% de tous les meubles rembourrés.

Le titre des détaillants Wayfair et Williams Sonoma, qui dépendent de ces produits importés, a chuté à la clôture après cette annonce. Cette offensive tarifaire ravive les craintes d'inflation aux États-Unis, première économie du monde.

Donald Trump s'est donné pour mission de relancer l'industrie manufacturière grâce à des politiques protectionnistes, qui marquent un revirement complet de la politique américaine visant jusqu'à présent à maintenir une économie ouverte.

Son administration a imposé un droit de douane de base de 10% à tous les pays, avec des taux beaucoup plus élevés pour un certain nombre d'entre eux, dont les exportations vers les États-Unis dépassent les importations.