France-Algérie : plus de 8.000 visas étudiants délivrés en dépit des tensions diplomatiques

L’ambassade de France en Algérie s’est félicitée de l’octroi de plus de 8.000 visas aux étudiants algériens pour l’année scolaire à venir. Ce chiffre marque une hausse de plus de 1.000 visas par rapport à 2024, et ce malgré les tensions croissantes entre les deux pays.

Alors que les tensions entre Alger et Paris sont vives depuis plus d’un an et la décision d’Emmanuel Macron en faveur du Maroc dans le dossier du Sahara occidental, l’ambassade de France en Algérie a révélé ce mardi que 8.351 visas ont été délivrés à des étudiants algériens pour la rentrée 2025 en France. Il s’agit d’un chiffre en hausse de 12,5%.

«Campus France et l’Ambassade de France en Algérie félicitent les 8.351 étudiants algériens qui ont obtenu un visa pour venir étudier en France à la rentrée 2025. Ce chiffre représente une augmentation de plus de 1.000 visas par rapport à l’année 2024», peut-on ainsi lire dans un message posté sur les réseaux sociaux de l’ambassade.

Dans les faits, ces chiffres sont conformes aux engagements pris par les autorités françaises. Il avait été annoncé que les visas accordés aux étudiants algériens ne seraient pas impactés par les tensions diplomatiques entre les deux pays. Une situation qui provoque la colère de certains élus.

«La diplomatie masochiste de la France : offrir 8.500 visas étudiants, (dont 1.000 de plus que l’année dernière) à l’Algérie, qui détient Boualem Sansal, refuse de reprendre ses délinquants et nous voue une haine viscérale. Monsieur l’ambassadeur, êtes-vous vraiment fier de cela ?», s’est ainsi interrogé Marion Maréchal sur les réseaux sociaux.

Des tensions à leur paroxysme

Depuis plusieurs mois les relations sont de plus en plus tendues entre la France et l’Algérie. Il y a notamment la question des OQTF. Selon Paris, Alger ne respecte pas ses engagements sur ce point. Des accusations rejetées par l’Algérie.

Le cas de Boualem Sansal cristallise également ces tensions. Emprisonné depuis le 16 novembre 2024, l’écrivain français-algérien a été condamné en mars dernier à cinq ans de prison alors que la France exige sa libération.

En août dernier, Emmanuel Macron a demandé de suspendre l’accord de 2013 entre les deux pays. Il permet notamment aux hauts fonctionnaires algériens de circuler sans visa sur le territoire français.