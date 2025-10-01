Gangs pédophiles pakistanais : sept hommes condamnés à des peines de 12 à 35 ans de prison au Royaume-Uni

La justice britannique a condamné, ce mercredi, sept hommes à des peines de 12 à 35 ans de prison. Ces derniers ont été jugés coupables de viols sur deux jeunes filles mineures réduites en esclaves sexuelles.

Les sentences sont tombées. Au Royaume-Uni, l’affaire d’un gang pédocriminel qui avait secoué le pays touche à sa fin. Sept hommes ont ainsi été condamnés, ce mercredi 1er octobre, à des peines allant de 12 à 35 ans de prison, pour des faits de viols commis, pendant cinq ans, sur deux jeunes filles. Celles-ci avaient été transformées en esclaves sexuelles.

«Ces deux filles étaient extrêmement vulnérables (...), elles ont été passées de main en main à des fins sexuelles», a déclaré le juge Jonathan Seely, du tribunal de Manchester. Selon celui-ci, en plus des sévices sexuels, elles ont été «maltraitées, humiliées» et «avilies».

Appartements vétustes, matelas moisis, entrepôts désaffectés...

Pendant le procès, le procureur Rossano Scamardella a décrit les terribles sévices imposés aux deux jeunes filles, âgées de 13 ans au début des faits, qui ont duré cinq ans, entre 2001 et 2006.

Il a raconté qu'elles étaient obligées d'avoir des rapports sexuels «avec plusieurs hommes le même jour», «dans des appartements vétustes, sur des matelas moisis» ou encore «dans des voitures, des parkings ou des entrepôts désaffectés».

Le chef du groupe avait été identifié comme étant Mohammed Zahid, un homme âgé de 65 ans, né au Pakistan. Il a été condamné à la peine la plus lourde dans cette affaire, soit 35 ans de prison.

L’homme vendait de la lingerie sur un marché de Rochdale, dans le nord de l’Angleterre, et attirait des adolescents en leur promettant de l’alcool ou de la drogue en échange de rapports sexuels.

Dans ce procès, qui s’est conclu ce mercredi, Kasir Bashir, 50 ans, a été condamné à 29 ans de prison en son absence, ayant disparu avant le procès, et Mushtaq Ahmed, 67 ans, condamné à 27 ans.

Mohammed Shahzad, 44 ans, et Naheem Akram, 49 ans, ont reçu une peine de 26 ans de prison, Roheez Khan, 39 ans, de 19 ans, et Nisar Hussain, 41 ans, de 12 ans de prison.