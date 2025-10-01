Guerre en Ukraine : le site nucléaire de Tchernobyl privé d'électricité après une attaque russe, alerte Kiev

Alors que les bombardements russes s'intensifient depuis des mois contre l'Ukraine, Kiev a annoncé ce mercredi 1er octobre au soir que la centrale nucléaire de Tchernobyl était privée d'électricité après une attaque ennemie. Pour l'heure, des spécialistes s'efforcent de rétablir le courant.

Un site fort en symbolique. Tchernobyl a été affecté par de nouveaux bombardements russes, a indiqué le ministère ukrainien de l'Énergie ce mercredi.

«En raison de bombardements russes sur les infrastructures énergétiques de la région de Kiev, une situation d'urgence est déclarée dans les installations de la centrale nucléaire de Tchernobyl», a alerté le ministère sur la plate-forme Telegram.

Dans le détail, c'est l'alimentation en électricité de la structure de confinement abritant une partie de la centrale nucléaire de Tchernobyl, (détruite pendant la catastrophe nucléaire en 1986) qui a été coupée par un bombardement russe.

«À la suite de surtensions, le Nouveau confinement de sécurité, une installation clef qui isole le quatrième réacteur détruit de la centrale nucléaire de Tchernobyl et empêche la libération de matériaux radioactifs dans l'environnement, s'est retrouvé sans alimentation électrique», a précisé le ministère, ajoutant que des spécialistes s'efforçaient de rétablir le courant.

Pour l'heure, les conséquences de l'arrêt de l'alimentation électrique n'ont pas été précisées et la Russie n'a pas fait de commentaires dans l'immédiat.

Le Nouveau confinement sécurité - ou Arche de Tchernobyl - achevé en 2016, est une vaste structure métallique recouvrant les vestiges du réacteur numéro 4 et empêchant la libération de matériaux radioactifs.

Une attaque de drone russe l'endommageait déjà en février dernier, sans pour autant entraîner une augmentation des radiations, selon les autorités ukrainiennes.