«Ils étaient trop proches de ses bébés» : une mère éléphant charge violemment des touristes, une femme jetée à l'eau (vidéo)

Un ancien garde forestier sud-africain a déclaré : « Ils ont eu beaucoup de chance car tous les quatre auraient pu être tués par l'éléphant en colère» [Capture d'écran X @WeatherMonitors]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Au Botswana, une famille a été chargée par un éléphant et poussée dans une eau infestée de crocodiles. Une mésaventure filmée et heureusement sans conséquence. 

Plus de peur que de mal. Ce week-end, des touristes ont vécu une expérience traumatisante dans les eaux infestées de crocodiles du delta de l'Okavango au Botswana. Dans des petites barques, des couples américains et britanniques ont fait l'erreur de s'approcher trop près d'une famille d'éléphants

En réaction à cette proximité, la mère des petits a chargé les barques des touristes, les poussant même à l'eau. Malgré la présence de crocodiles dans ces eaux, les familles s'en sont sorties sans dommage, rapporte le Telegraph

Un deuxième clip montre l'éléphant maintenant une femme sous l'eau avec sa trompe pendant plusieurs secondes.

L'animal a fini par reculer et la femme est parvenue à se mettre à genoux tandis que son mari venait à son secours.

Un ancien garde forestier sud-africain a déclaré au Daily Mail : «Ils ont eu beaucoup de chance car tous les quatre auraient pu être tués par l'éléphant en colère. La femme a eu de la chance de ne pas être blessée, mais si elle avait été maintenue quelques secondes de plus, elle aurait pu se noyer», a-t-il expliqué.

Ce n'est pas la première fois que des vidéos incluant des «agressions» d'éléphants font le tour de la toile. En août, un touriste avait été piétiné par un éléphant en Inde alors qu'il tentait de prendre un selfie avec l'animal. 

