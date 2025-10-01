Jane Goodall : la célèbre primatologue est morte à l'âge de 91 ans

Jane Goodall, célèbre éthologue et anthropologue britannique, est décédée à l'âge de 91 ans de «causes naturelles», a annoncé son institut ce mercredi 1er octobre. La chercheuse, fervente défenseure de la cause environnementale, était connue pour ses recherches autour des chimpanzés.

La chercheuse est «décédée de causes naturelles», alors qu'elle se trouvait en Californie (États-Unis), dans le cadre d'une tournée de conférences, a ajouté l'institut, dans un communiqué.

Infatigable, la nonagénaire parcourait encore la planète pour défendre la cause des chimpanzés, ces grands singes qu'elle était venue étudier en Tanzanie, il y a plus de 60 ans dans ce qui était encore le protectorat britannique du Tanganyika.

Ses découvertes ont «révolutionné la science»

«Les découvertes du Dr. Goodall en tant qu'éthologue ont révolutionné la science, et elle a défendu sans relâche la protection et la restauration de notre monde naturel», a écrit l'institut Jane Goodall sur les réseaux sociaux.

Pionnière de la primatologie, Jane Goodall a révolutionné le regard du monde sur les primates, grâce à ses travaux qu'elle a débutés dans les années 1960. A chaque conférence, le visage dégagé, ses longs cheveux argentés attachés, elle accueillait son public avec une imitation très juste du cri du chimpanzé.

Messagère de la paix des Nations Unies depuis 2002, elle ne passait plus que quelques semaines par an dans le parc national tanzanien de Gombe, là où avait débuté sa longue carrière scientifique.

En 2022, Mattel a sorti une Barbie à son effigie : «Je suggère depuis longtemps que les filles ne veulent pas seulement être des stars de cinéma. Beaucoup d'entre elles, comme moi, veulent être dans la nature à étudier les animaux».