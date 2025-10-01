Le pape Léon XIV rétablit la messe du jour de Noël à Saint-Pierre

Le souverain pontife a déclaré vouloir rétablir la messe du jour à Saint-Pierre ainsi que de décaler la célébration nocturne à 22h, marquant sa volonté de replacer les grandes fêtes au centre de la vie de l’Église.

Le pape Léon XIV redonne à Noël son éclat liturgique. Le Vatican a annoncé que le pape Léon XIV célébrera de nouveau la messe du jour de Noël à Saint-Pierre, le 25 décembre au matin, juste avant la bénédiction urbi et orbi. Cette coutume, instaurée sous le pontificat de saint Jean-Paul II, avait disparu ces dernières années.

Pour rappel, une bénédiction Urbi et orbi est une bénédiction solennelle, prononcée par le pape à certaines occasions religieuses importantes du culte catholique, spécialement les jours de Pâques et de Noël.

Cette coutume tombée en sommeil ces dernières années est alors remise au goût du jour par le souverain pontife.

Une messe nocturne plus tardive

Autre décision forte : le Saint-Père a également choisi de modifier l’horaire de la messe de la nuit de Noël. Alors que sous le pontificat de François elle était célébrée à 19h30, Léon XIV a fixé l’heure à 22h.

Ainsi, la célébration retrouve une solennité plus proche de la tradition, puisque la messe de minuit n’est plus célébrée à minuit depuis l’époque de Jean-Paul II.

Depuis son élection, Léon XIV s’impose par un calendrier liturgique soutenu : Toussaint, Jubilé des pauvres, Christ-Roi, Notre-Dame de Guadalupe… jusqu’au double rendez-vous de Noël et au Te Deum du 31 décembre.

Dès janvier, le pape ouvrira 2026 par la Journée mondiale de la paix, avant de clore le Jubilé 2025 lors de l’Épiphanie et de baptiser des enfants dans la chapelle Sixtine.