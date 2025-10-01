Pétrolier fantôme russe : deux membres d'équipage placés en garde à vue, annonce le procureur de Brest

Des militaires français sont montés à bord du «navire fantôme» russe qui se trouve au large de Saint-Nazaire. Deux membres d'équipage de ce pétrolier, soupçonné d'être à l'origine du survol de drones au-dessus de plusieurs sites sensibles au Danemark, ont été placés en garde à vue, selon le procureur de Brest.

Une première intervention. Des militaires français sont montés à bord, ce mercredi 1er octobre, du «navire fantôme» russe qui stationne au large de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), actuellement au cœur des suspicions au Danemark. Le procureur de Brest Stéphane Kallenberger a indiqué en début de soirée que deux membres d'équipage du pétrolier, qui pourrait en effet être impliqué dans le survol récent de drones au Danemark, ont été placés en garde à vue.

Ces deux membres d'équipage «se présentent comme le commandant du navire et son second», a précisé le magistrat, qui a rappelé que l'enquête préliminaire portait sur les «délits maritimes» de «défaut de justification de la nationalité du navire/pavillon» et «refus d'obtempérer». Des infractions pour lesquelles la peine maximale encourue est d'un an de prison et 150.000 euros d'amende.

Le navire a été «arraisonné samedi dernier» et une «équipe de visite est montée à bord», a précisé une source militaire, confirmant ainsi la présence de soldats sur le pétrolier.

Une possible plate-forme de lancement

Pour rappel, des engins non identifiés avaient été aperçus au-dessus de plusieurs sites dits sensibles au Danemark, comme des aéroports et des bases militaires.

Selon le site spécialisé The Maritime Executive, ce navire aurait pu servir de «plate-forme de lancement», ou même comme «leurre».

Les autorités françaises ont ainsi ouvert une enquête sur ce pétrolier russe, baptisé «Pushpa» ou «Boracay». Il serait sous pavillon béninois, a récemment atteint les côtes françaises, et se trouve depuis lundi au large de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique.

French authorities have seized the shadow tanker PUSHPA off the coast of France. The vessel, carrying 115,000 tons of oil, is suspected of launching drones that shut down Copenhagen Airport. pic.twitter.com/Hn8bEp5NQJ — AlexandruC4 (@AlexandruC4) September 30, 2025

Stéphane Kellenberger, le procureur de Brest, a donc indiqué à l’AFP avoir ouvert une enquête pour «défaut de justification de la nationalité du navire/pavillon», ainsi que «refus d'obtempérer», sans pour autant donner plus de détails.

Des «fautes très importantes»

Le président de la République, Emmanuel Macron, a évoqué ce mercredi «des fautes très importantes commises» par l’équipage. Ces dernières «justifient d'ailleurs que la procédure soit judiciarisée aujourd'hui», a réagi le président français en marge d'un sommet européen à Copenhague.

«Je resterai très prudent» sur l'éventuel lien entre ce navire et le récent survol de drones au Danemark, a-t-il ajouté. «Rien n’est exclu» en terme de riposte si un avion russe venait à violer l’espace aérien européen, a-t-il ensuite précisé.

«Conformément à la doctrine de l'ambiguïté stratégique, je peux vous dire que rien n'est exclu», a-t-il dit dans une interview au quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Le navire est déjà sous sanctions européennes pour son appartenance à la flotte fantôme russe, utilisée par Moscou pour contourner les nombreuses sanctions occidentales contre la vente de pétrole russe, conformément à une décision du conseil de l’Union européenne datant du 24 février 2025.

Construit en 2007, le navire de 244 mètres de long a changé de nom et de pavillon à de nombreuses reprises, étant alternativement immatriculé au Gabon, aux îles Marshall ou en Mongolie, selon le site opensanctions.org.