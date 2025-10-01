Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Pétrolier fantôme russe : deux membres d'équipage placés en garde à vue, annonce le procureur de Brest

Le navire russe aurait pu servir de «plate-forme de lancement», ou même comme «leurre». [© Damien MEYER / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Des militaires français sont montés à bord du «navire fantôme» russe qui se trouve au large de Saint-Nazaire. Deux membres d'équipage de ce pétrolier, soupçonné d'être à l'origine du survol de drones au-dessus de plusieurs sites sensibles au Danemark, ont été placés en garde à vue, selon le procureur de Brest. 

Une première intervention. Des militaires français sont montés à bord, ce mercredi 1er octobre, du «navire fantôme» russe qui stationne au large de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), actuellement au cœur des suspicions au Danemark. Le procureur de Brest Stéphane Kallenberger a indiqué en début de soirée que deux membres d'équipage du pétrolier, qui pourrait en effet être impliqué dans le survol récent de drones au Danemark, ont été placés en garde à vue.  

Ces deux membres d'équipage «se présentent comme le commandant du navire et son second», a précisé le magistrat, qui a rappelé que l'enquête préliminaire portait sur les «délits maritimes» de «défaut de justification de la nationalité du navire/pavillon» et «refus d'obtempérer». Des infractions pour lesquelles la peine maximale encourue est d'un an de prison et 150.000 euros d'amende.

Le navire a été «arraisonné samedi dernier» et une «équipe de visite est montée à bord», a précisé une source militaire, confirmant ainsi la présence de soldats sur le pétrolier.

Une possible plate-forme de lancement

Pour rappel, des engins non identifiés avaient été aperçus au-dessus de plusieurs sites dits sensibles au Danemark, comme des aéroports et des bases militaires.  

Selon le site spécialisé The Maritime Executive, ce navire aurait pu servir de «plate-forme de lancement», ou même comme «leurre».  

Les autorités françaises ont ainsi ouvert une enquête sur ce pétrolier russe, baptisé «Pushpa» ou «Boracay». Il serait sous pavillon béninois, a récemment atteint les côtes françaises, et se trouve depuis lundi au large de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique.  

Stéphane Kellenberger, le procureur de Brest, a donc indiqué à l’AFP avoir ouvert une enquête pour «défaut de justification de la nationalité du navire/pavillon», ainsi que «refus d'obtempérer», sans pour autant donner plus de détails.

Des «fautes très importantes»

Le président de la République, Emmanuel Macron, a évoqué ce mercredi «des fautes très importantes commises» par l’équipage. Ces dernières «justifient d'ailleurs que la procédure soit judiciarisée aujourd'hui», a réagi le président français en marge d'un sommet européen à Copenhague.

«Je resterai très prudent» sur l'éventuel lien entre ce navire et le récent survol de drones au Danemark, a-t-il ajouté. «Rien n’est exclu» en terme de riposte si un avion russe venait à violer l’espace aérien européen, a-t-il ensuite précisé.  

«Conformément à la doctrine de l'ambiguïté stratégique, je peux vous dire que rien n'est exclu», a-t-il dit dans une interview au quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Sur le même sujet Conseil européen informel : pourquoi les dirigeants de l'UE se réunissent-ils au Danemark ? Lire

Le navire est déjà sous sanctions européennes pour son appartenance à la flotte fantôme russe, utilisée par Moscou pour contourner les nombreuses sanctions occidentales contre la vente de pétrole russe, conformément à une décision du conseil de l’Union européenne datant du 24 février 2025.  

Construit en 2007, le navire de 244 mètres de long a changé de nom et de pavillon à de nombreuses reprises, étant alternativement immatriculé au Gabon, aux îles Marshall ou en Mongolie, selon le site opensanctions.org.

DanemarkRussienavireDroneUnion Européenne

À suivre aussi

Conseil européen informel : pourquoi les dirigeants de l'UE se réunissent-ils au Danemark ?
Voici les raisons qui poussent Vladimir Poutine à cibler le Danemark, selon des experts
Danemark : des drones survolent des sites militaires pour la deuxième journée consécutive

Ailleurs sur le web

Dernières actualités