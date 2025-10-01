«Shutdown» : les États-Unis entrent en situation de paralysie budgétaire, les services fédéraux à l'arrêt

Les Etats-Unis sont entrés ce mercredi en situation de «shutdown», avec l'expiration officielle à minuit du budget du gouvernement, signifiant la mise à l'arrêt d'une partie de l'administration fédérale.

Alors que les républicains et les démocrates ne sont pas parvenus à un accord sur le texte budgétaire des États-Unis avant la date fixée par la loi, ce mardi à minuit heure locale, le pays est entré ce mercredi en situation de «shutdown» et tournera au ralenti tant que les discussions n'aboutiront pas. Une situation très impopulaire, inédite depuis sept ans, et pour laquelle chaque parti se rejette la responsabilité.

Concrètement, plusieurs centaines de milliers de fonctionnaires vont être mis au chômage technique et de fortes perturbations sont attendues pour les usagers des services publics dans l'attente d'une résolution à l'impasse actuelle au Congrès entre les républicains de Donald Trump et l'opposition démocrate.

Les démocrates «veulent tout fermer, nous ne le voulons pas», avait ainsi assuré Donald Trump mardi après-midi, avant d'adopter un ton à peine voilé de menace. «Beaucoup de bonnes choses peuvent ressortir des shutdowns, on peut se débarrasser de beaucoup de choses dont nous ne voulons pas, et ce seraient des choses démocrates», avait déclaré le président américain.

De leur côté, les démocrates dénoncent le manque de volonté de négociation. «Ce n'est pas une question d'orgueil», a affirmé lors d'un point presse le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer. «Les Américains souffrent de coûts plus élevés à travers le pays, que ce soit à cause des droits de douane, des coûts de l'énergie ou des coûts alimentaires», a-t-il ajouté.

750.000 fonctionnaires au chômage

Donald Trump n'est pas étranger aux «shutdowns» puisque le dernier remonte à son premier mandat, de décembre 2018 à janvier 2019, pour un record de 35 jours. «On ne sait pas combien de temps les démocrates maintiendront leur posture, rendant la durée d'un shutdown compliquée à prédire», a affirmé le directeur du Bureau du budget à la Maison Blanche, Russell Vought, dans une lettre aux principaux responsables de services ministériels.

Après l'échec d'un ultime vote au Sénat mardi, Russell Vought a donné la consigne aux administrations fédérales de «mettre en application leurs plans pour une fermeture ordonnée». Le Bureau budgétaire du Congrès estime qu'environ 750.000 fonctionnaires vont être mis au chômage technique. Le trafic aérien pourrait être affecté, tandis que le versement de certaines aides sociales devrait être fortement perturbé.

Les parcs nationaux seront également privés des «rangers» chargés d'en assurer le maintien, alors qu'approche la saison du changement de couleur des feuilles d'arbres, un événement annuel qui charrie des millions de touristes aux Etats-Unis.

sept voix démocrates manquantes

Les républicains sont majoritaires aux deux chambres du Congrès, mais le règlement du Sénat fait qu'un texte budgétaire doit être adopté à 60 voix sur 100, nécessitant donc au moins sept voix démocrates. Pour le moment, les Républicains proposent une extension du budget actuel jusque fin novembre et affirment qu'aucune autre proposition n'est sur la table.

De l'autre côté, les démocrates veulent obtenir le rétablissement de centaines de milliards de dollars en dépenses de santé - notamment dans le programme d'assurance santé «Obamacare» pour les ménages des classes populaires - supprimés par l'administration Trump.

En mars, alors que la menace d'un «shutdown» planait déjà, les républicains avaient refusé de négocier sur les coupes budgétaires décidées par l'administration Trump. Dix sénateurs démocrates, dont Chuck Schumer, avaient alors voté à contrecoeur pour le texte des républicains, afin d'éviter la paralysie fédérale.

Leur choix avait provoqué de vifs remous dans le camp démocrate, de nombreux militants et sympathisants les accusant de plier face à Donald Trump et son programme jugé radical.

Selon les calculs des analystes de la compagnie d'assurance Nationwide, chaque semaine de paralysie pourrait réduire la croissance annuelle du PIB américain de 0,2 point. Les Bourses mondiales n'ont cependant pas montré d'angoisse à l'approche de l'échéance, le Dow Jones à Wall Street ayant même atteint un nouveau record à la clôture mardi.