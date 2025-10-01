Survol de drones au Danemark : ce que l'on sait du «Pushpa», pétrolier de la flotte fantôme russe signalé au large de Saint-Nazaire et qui pourrait être impliqué

Un «navire fantôme» russe serait à l'origine du survol de drones au-dessus de plusieurs sites sensibles au Danemark. Le bateau, qui se trouve au large de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), fait maintenant l'objet d'une enquête des autorités françaises.

Une avancée. Un «navire fantôme» russe est au cœur des suspicions au Danemark, et pourrait être impliqué dans le survol récent de drones au Danemark. Les engins, non identifiés, avaient en effet été aperçus au-dessus de plusieurs sites dits sensibles, comme des aéroports et des bases militaires.

Selon le site spécialisé The Maritime Executive, le navire aurait pu servir de «plate-forme de lancement», ou même comme «leurre».

Les autorités françaises ont ainsi ouvert une enquête sur ce pétrolier russe, baptisé «Pushpa» ou «Boracay». Il serait sous pavillon béninois, a récemment atteint les côtes françaises, et se trouve depuis lundi au large de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique.

French authorities have seized the shadow tanker PUSHPA off the coast of France. The vessel, carrying 115,000 tons of oil, is suspected of launching drones that shut down Copenhagen Airport. pic.twitter.com/Hn8bEp5NQJ — AlexandruC4 (@AlexandruC4) September 30, 2025

Stéphane Kellenberger, le procureur de Brest, a donc indiqué à l’AFP avoir ouvert une enquête pour «défaut de justification de la nationalité du navire/pavillon», ainsi que «refus d'obtempérer», sans pour autant donner plus de détails.

Des «fautes très importantes»

Le président de la République, Emmanuel Macron, a évoqué ce mercredi «des fautes très importantes commises» par l’équipage. Ces dernières «justifient d'ailleurs que la procédure soit judiciarisée aujourd'hui», a réagi le président français en marge d'un sommet européen à Copenhague.

«Je resterai très prudent» sur l'éventuel lien entre ce navire et le récent survol de drones au Danemark, a-t-il ajouté. «Rien n’est exclu» en terme de riposte si un avion russe venait à violer l’espace aérien européen, a-t-il ensuite précisé.

«Conformément à la doctrine de l'ambiguïté stratégique, je peux vous dire que rien n'est exclu», a-t-il dit dans une interview au quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Le navire est déjà sous sanctions européennes pour son appartenance à la flotte fantôme russe, utilisée par Moscou pour contourner les nombreuses sanctions occidentales contre la vente de pétrole russe, conformément à une décision du conseil de l’Union européenne datant du 24 février 2025.

Construit en 2007, le navire de 244 mètres de long a changé de nom et de pavillon à de nombreuses reprises, étant alternativement immatriculé au Gabon, aux îles Marshall ou en Mongolie, selon le site opensanctions.org.