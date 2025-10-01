Triple féminicide en Argentine : ce que l'on sait du commanditaire présumé arrêté au Pérou

Le commanditaire présumé du triple féminicide diffusé en direct sur les réseaux sociaux en Argentine la semaine dernière a été interpellé, mardi 30 octobre, au Pérou. L'affaire, supposément liée au trafic de drogues, avait provoqué une onde de choc dans le pays.

Le gouvernement argentin a annoncé, mardi 30 octobre, l'arrestation à Pucusana (Pérou) de «Petit J», un Péruvien d'environ 20 ans, suspecté d'avoir commandité les tortures et le meurtre de trois jeunes femmes en Argentine la semaine dernière. La scène d'horreur avait été filmée et diffusée en direct dans un groupe privé sur le réseau social Instagram.

Visé par un mandat d'arrêt international, ce suspect serait à la tête d'un réseau de trafic de drogue dans le quartier défavorisé de Zavaleta, situé au sud de Buenos Aires.

Lors d'une conférence de presse à Lima, le général Zenon Santos Loayza Díaz, directeur des enquêtes criminelles de la police péruvienne, a précisé que «Petit J» était entré sur le territoire depuis l'Argentine via la Bolivie. Il comptait se rendre à Trujillo, à 560 kilomètres au nord de la capitale péruvienne.

«Les criminels n'ont nulle part où se cacher»

Cependant, à l'aide d'«outils technologiques», les forces de l'ordre l'ont localisé près de Chilca, à 75 kilomètres au sud de la capitale, caché à l'intérieur de la cabine, sur le siège arrière d'un camion transportant du poisson.

Malgré l'absence d'antécédents judiciaires au Pérou, il se livrait à des «activités de tueur à gages» et de «microtrafic de cocaïne» depuis deux ans, selon les autorités. En outre, son père a été assassiné en 2018.

Plus tôt, la ministre argentine de la Sécurité, Patricia Bullrich, avait annoncé l'interpellation, également au Pérou, de Matías Agustin Ozorio, âgé d'environ 23 ans. Il est présenté comme le bras droit du présumé commanditaire par les médias locaux, citant des sources proches de l'enquête.

«Je tiens à féliciter la Police Nationale Péruvienne pour son formidable travail et sa collaboration dans la capture des deux fugitifs du triple meurtre [...] Lorsque le travail est effectué de manière décisive et coordonnée, les criminels n'ont nulle part où se cacher. Celui qui les fait, les paie», a-t-elle écrit sur X.

Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen.



La Dirección Antidrogas detuvo a "Pequeño J" en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no… https://t.co/lDlk32XFJtpic.twitter.com/k1IbnjLn1W — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 1, 2025

Jusqu'à présent, neuf personnes au total ont été arrêtées dans cette affaire.

Un guet-apens savamment orchestré

Ces captures sont survenues près d'une semaine après la découverte des corps mutilés de Morena Verdi et Brenda del Castillo, deux cousines de 20 ans, et de Lara Gutiérrez, 15 ans, enterrés dans la cour d'une maison en banlieue sud de Buenos Aires, cinq jours après leur disparition le 19 septembre.

Les crimes ont suscité l'indignation en Argentine, plusieurs milliers de manifestants réclamant justice lors d'un rassemblement organisé, samedi 27 septembre, par le collectif «Ni una menos» (Pas une de moins), qui lutte contre les violences faites aux femmes dans la capitale. Le père de Brenda, Leonel del Castillo, avait notamment appelé à «protéger les femmes» après avoir confié qu'il n'avait «pas pu reconnaître» le corps de sa fille en raison des graves sévices subis.

Issues d'un quartier précaire en banlieue, les trois victimes, dont l'une avait un bébé d'un an, ont été piégées alors qu'elles pensaient se rendre à une fête, selon Javier Alonso, ministre de la Sécurité de la province de Buenos Aires.

Elles ont ensuite été séquestrées et torturées avant d'être exécutées en direct devant 45 personnes membres d'un groupe privé sur les réseaux sociaux, en guise d'avertissement d'un chef d'un groupe criminel lié au narcotrafic envers ses membres.

Dans un entretien accordé à l'AFP, Federico Celedon, le cousin de Brenda et Morena, a regretté que «beaucoup de préjugés dans la société montrent du doigt le travail qu'elles faisaient», en référence à leur activité de prostitution que la famille ignorait, selon lui.

«Mais elles ont seulement été victimes d'un système qui ne leur laissait d’autre choix que d'accéder à «ce type de travail» pour survivre» et ont eu la «malchance» de «se trouver au mauvais moment avec les mauvaises personnes» qui «profitent des femmes», a fustigé l'homme de 26 ans.