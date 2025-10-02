Toute l’actu en direct 24h/24
Attaque au couteau devant une synagogue de Manchester : «L'Etat islamique avait lancé un appel à frapper l'occident et la communauté juive via des actions individuelles», précise Claude Moniquet

«Il y a quelques jours, l'Etat islamique avait lancé un appel à frapper l'occident et la communauté juive via des actions individuelles», a précisé Claude Moniquet, spécialiste terrorisme et renseignements, ce jeudi dans l'émission Midi News sur CNEWS, réagissant à l'attaque devant une synagogue de Manchester faisant, au dernier bilan, deux morts et trois blessés graves en ce jour de Yom Kippour. 

