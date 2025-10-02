Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Attaque au couteau devant une synagogue de Manchester : «La particularité en Angleterre, c'est qu'ils ne parlent jamais d'islamisme», décrypte cet ancien agent de la DGSE

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«La particularité en Angleterre, c'est qu'ils ne parlent jamais d'islamisme», a décrypté Pierre Martinet, ancien agent du service action de la DGSE, ce jeudi dans l'émission Midi News sur CNEWS, réagissant à l'attaque devant une synagogue de Manchester faisant, au dernier bilan, deux morts et trois blessés graves. 

attaque au couteauManchestersynagogue

À suivre aussi

Attaque au couteau dans un lycée à Nantes : les parents de Lorène créent une association
Paris : une attaque à l’arme blanche fait un blessé dans le 7e arrondissement, le suspect activement recherché
Antibes : ce que l'on sait de l'attaque au couteau dans un lycée horticole ayant fait au moins deux blessés

Ailleurs sur le web

Dernières actualités