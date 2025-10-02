Attaque au couteau devant une synagogue de Manchester : «La particularité en Angleterre, c'est qu'ils ne parlent jamais d'islamisme», décrypte cet ancien agent de la DGSE

«La particularité en Angleterre, c'est qu'ils ne parlent jamais d'islamisme», a décrypté Pierre Martinet, ancien agent du service action de la DGSE, ce jeudi dans l'émission Midi News sur CNEWS, réagissant à l'attaque devant une synagogue de Manchester faisant, au dernier bilan, deux morts et trois blessés graves.
