En directAttaque au couteau à Manchester : deux morts et trois personnes grièvement blessées

Une attaque contre la communauté juive le jour de Yom Kippour. [© REUTERS]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le
Une attaque au couteau survenue à proximité d'une synagogue de Manchester a fait au moins quatre blessés ce jeudi à Manchester (Royaume-Uni). Suivez notre direct.
Le roi Charles III «profondément choqué» par l'attaque devant une synagogue à Manchester

Le roi Charles III s'est dit "profondément choqué" par l'attaque devant une synagogue jeudi à Manchester en Angleterre, qui a fait deux morts et trois blessés graves le jour de la fête juive de Yom Kippour. 

"Mon épouse et moi-même sommes profondément choqués et attristés d'apprendre l'horrible attaque à Manchester, en particulier en ce jour si important pour la communauté juive", a-t-il déclaré, en référence à Yom Kippour. "Nos pensées et nos prières vont à toutes les personnes touchées par cet incident effroyable", a-t-il ajouté.

Deux morts, trois blessés graves dans l'attaque devant une synagogue à Manchester

Deux personnes ont été tuées et trois grièvement blessées lors d'une attaque jeudi matin devant une synagogue à Manchester, a indiqué la police dans un nouveau bilan, ajoutant par ailleurs que le suspect était "présumé mort". Les forces de l'ordre ont tiré des coups de feu sur le suspect de l'attaque mais ne peuvent pas actuellement confirmer sa mort, ajoute la police sur X, expliquant que l'homme est soupçonné d'avoir sur lui des "objets suspicieux" et qu'une équipe spécialisée dans les engins explosifs est sur les lieux.

Le Royaume-Uni renforce la sécurité des synagogues

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé jeudi des renforts policiers pour assurer la sécurité des synagogues du pays, après l'attaque qui a fait quatre blessés devant l'une d'elles à Manchester. 

"Des forces de police supplémentaires sont déployées auprès des synagogues à travers le pays et nous ferons tout pour garantir la sécurité de notre communauté juive", a déclaré Keir Starmer, qui a écourté sa présence au sommet de la Communauté politique européenne à Copenhague pour rentrer au Royaume-Uni où il doit présider une réunion d'urgence

Le Premier ministre britannique Keir Starmer se dit «horrifié»
La police a tiré sur le suspect

Plus d'informations à venir 

Quatre personnes blessées dans l'attaque

Au moins quatre personnes ont été blessées dans l'attaque, selon un premier bilan. 

Attaque au couteau à l'extérieur d'une synagogue de Manchester

Une "attaque au couteau" s'est produite jeudi "à l'extérieur" d'une synagogue dans le nord de Manchester (nord de l'Angleterre), annonce la police locale.

