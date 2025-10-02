Le roi Charles III s'est dit "profondément choqué" par l'attaque devant une synagogue jeudi à Manchester en Angleterre, qui a fait deux morts et trois blessés graves le jour de la fête juive de Yom Kippour.

"Mon épouse et moi-même sommes profondément choqués et attristés d'apprendre l'horrible attaque à Manchester, en particulier en ce jour si important pour la communauté juive", a-t-il déclaré, en référence à Yom Kippour. "Nos pensées et nos prières vont à toutes les personnes touchées par cet incident effroyable", a-t-il ajouté.