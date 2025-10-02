«Je pense qu'elle est morte, mec» : les appels au 911 rendus publics après le meurtre de l'Ukrainienne Iryna Zarutska poignardée à Charlotte

Quelques semaines après le meurtre d'Irina Zarutska, le département de police de Charlotte-Mecklenburg a partagé cinq audios provenants d'autant d'appels à l'aide passés au moment des faits, le 22 août dernier. Les échanges sont glaçants.

Une scène de chaos. Dans le métro où est survenu le brutal assassinat de la jeune Irina Zarutska, plusieurs personnes se sont empressées de joindre les secours. Choquées, elles ont toutes paru désorientées, comme le montre les pistes sonores partagées par la police américaine. Ils décrivent une scène particulièrement sanglante.

Comme le révèle Fox News, qui a eu accès à ces extraits, l'ensemble des témoins a paru sous le choc lorsque ceux-ci tentaient de fournir des informations aux secours, par téléphone. L'un des dénominateurs communs aux différentes réactions entendues a été la mention d'une scène de crime particulièrement sanglante. Dans l'un des appels, on peut ainsi entendre : «Elle saigne abondamment. Je ne pense pas qu'elle soit consciente... Il y a beaucoup de sang».

La panique a gagné les témoins

D'autres voix entendues soulignent également l'absence de réaction de la jeune ukrainienne, ainsi que l'hémorragie abondante. «Je ne pense pas qu'elle réagisse en ce moment, il y a beaucoup de sang», a déclaré un passager de la ligne Lynx Blue où se sont déroulés les faits.

Certaines personnes imaginaient déjà le pire : «je pense qu'elle est morte, il n'y a plus de pouls». Quelques secondes après l'agression, un autre témoin a déclaré, avec angoisse : «Je pense qu'elle est morte, mec. Je pense qu'elle est peut-être morte».

14 condamnations, toujours dehors. Et après, on s’étonne des drames ?



Iryna Zarutska n’avait rien demandé. Elle prenait simplement les transports en commun, comme n’importe quel citoyen aurait pu le faire.



Voilà la triste réalité. Rien de plus. pic.twitter.com/yD8LyxKcln — Claire Geronimi (@ClaireGeronimii) September 10, 2025

Entre pleurs, hurlements et choc, une autre personne déclarait quant à elle : «Tout le monde crie. Les gens paniquent. Il y a du monde autour d'elle. Elle a l'air jeune… Je ne sais pas». Des mots hésitants dénotant d'un bouleversement majeur pour ces voyageurs.

L'un d'entre eux expliquait par exemple : «Je ne sais pas où nous sommes… Il y a un grand immeuble. Il y a une dame par terre. Elle saigne abondamment. Je ne pense pas qu'elle soit consciente».

Les passagers parlaient déjà d'un homicide «sans raison»

Plus que le traumatisme subi par les témoins, les appels mettent en évidence le caractère soudain et injustifié de cette attaque, où un homme «a poignardé sans raison» la jeune femme de 23 ans. Une version qui a ensuite été confirmée non seulement par une déclaration sous serment citée par ABC News mais aussi par les images de vidéosurveillance montrant la victime poignardée à mort de façon soudaine et sans motif apparent, par une personne assise derrière elle.

Le suspect, Decarlos Brown Jr., un sans-abris de 34 ans au lourd passé judiciaire et présentant des troubles psychiatriques signalés, lui a assené trois coups de couteau en direction du cou. Il a immédiatement été décrit aux autorités comme «un homme noir, dreadlocks, les cheveux attachés, un t-shirt noir et un jean bleu, avec une main bandée».

"The ANIMAL who so violently killed the beautiful young lady from Ukraine, who came to America searching for peace and safety, should be given a “Quick” (there is no doubt!) Trial, and only awarded THE DEATH PENALTY. There can be no other option!!!" - PRESIDENT DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/J8apzdLizn — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2025

Dans une déclaration faite sur les réseaux sociaux, le président américain Donald Trump a qualifié l'auteur présumé des faits d'«animal» et a pris position pour qu'il écope de la peine de mort.