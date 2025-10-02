Manchester : quatre blessés après une attaque au couteau à l'extérieur d'une synagogue

Quatre personnes ont été blessées lors d'une attaque à la voiture puis au couteau survenue ce jeudi matin à l'extérieur de la synagogue de Heaton Park à Manchester (Angleterre). Le suspect aurait été abattu par balles par les forces de l’ordre, selon le maire du Grand Manchester, Andy Burnham.

Une scène d’horreur en pleine célébration de Yom Kippour. Quatre personnes ont été blessées lors d'une attaque à la voiture et au couteau commise ce jeudi matin dans une synagogue de Heaton Park à Manchester (Angleterre).

«La police a été appelée à la synagogue de la congrégation hébraïque de Heaton Park, sur Middleton Road, à Crumpsall, à 9h31 par un témoin, déclarant qu'il avait vu une voiture se diriger vers des personnes présentes sur place et qu'un homme avait été poignardé», a indiqué la police du Grand Manchester (GMP) dans un communiqué.

GMP declared PLATO and a major incident at 9.37am.

Shots were fired by Greater Manchester Police firearms officers at 9.38am. One man has been shot, believed to be the offender. — Greater Manchester Police (@gmpolice) October 2, 2025

Dans un premier temps, «le GMP a déclaré un incident majeur à 9h37 (heure locale, soit 10h37 à Paris). Des coups de feu ont été tirés par les agents de la police du Grand Manchester à 9 h38. Un homme a été blessé par balle, probablement l'assaillant», a précisé cette même source.

un agent de sécurité parmi les blessés

«Les ambulanciers sont arrivés sur les lieux à 9h41 et s'occupent des personnes ciblées, actuellement quatre d'entre elles souffrent de blessures causées à la fois par le véhicule et par des coups de couteau», a conclu le GMP.

Paramedics arrived at the scene at 9.41 and are tending to members of the public, currently four members of the public with injuries caused by both the vehicle and stab wounds.



Members of the public are asked to avoid the area while the police continue to deal with the incident. — Greater Manchester Police (@gmpolice) October 2, 2025

Selon une source policière relayée par la BBC, l’un des quatre blessés dans l’attaque serait un agent de sécurité.

Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a finalement affirmé que l’assaillant aurait été abattu par balles par les forces de l’ordre au cours de l’intervention, ajoutant que «le danger immédiat semble passé».

Keir Starmer annule ses engagements

Le Premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer, a réagi à cette attaque via un post relayé sur X ce jeudi midi.

I’m appalled by the attack at a synagogue in Crumpsall.



The fact that this has taken place on Yom Kippur, the holiest day in the Jewish calendar, makes it all the more horrific.



My thoughts are with the loved ones of all those affected, and my thanks go to the emergency… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 2, 2025

«Je suis consterné par l’attaque contre une synagogue à Crumpsall. Le fait que cela se soit produit le jour de Yom Kippour, le jour le plus saint du calendrier juif, rend la situation encore plus horrible.Mes pensées vont aux proches de toutes les personnes touchées et mes remerciements vont aux services d'urgence et à tous les premiers intervenants», a assuré ce dernier.

Le Premier ministre britannique a annoncé qu’il rentrerait plus tôt que prévu de son déplacement au sommet de la Communauté politique européenne à Copenhague en raison de cette attaque sanglante. D’après la BBC, Keir Starmer présidera même une réunion du comité d'urgence du gouvernement à Londres cet après-midi.