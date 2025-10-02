Toute l’actu en direct 24h/24
Manchester : quatre blessés après une attaque au couteau à l'extérieur d'une synagogue

Selon une source policière relayée par la BBC, l’un des quatre blessés dans l’attaque serait un agent de sécurité. [©Phil Noble/REUTERS]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Quatre personnes ont été blessées lors d'une attaque à la voiture puis au couteau survenue ce jeudi matin à l'extérieur de la synagogue de Heaton Park à Manchester (Angleterre). Le suspect aurait été abattu par balles par les forces de l’ordre, selon le maire du Grand Manchester, Andy Burnham.

Une scène d’horreur en pleine célébration de Yom Kippour. Quatre personnes ont été blessées lors d'une attaque à la voiture et au couteau commise ce jeudi matin dans une synagogue de Heaton Park à Manchester (Angleterre).

«La police a été appelée à la synagogue de la congrégation hébraïque de Heaton Park, sur Middleton Road, à Crumpsall, à 9h31 par un témoin, déclarant qu'il avait vu une voiture se diriger vers des personnes présentes sur place et qu'un homme avait été poignardé», a indiqué la police du Grand Manchester (GMP) dans un communiqué.

Dans un premier temps, «le GMP a déclaré un incident majeur à 9h37 (heure locale, soit 10h37 à Paris). Des coups de feu ont été tirés par les agents de la police du Grand Manchester à 9 h38. Un homme a été blessé par balle, probablement l'assaillant», a précisé cette même source.

un agent de sécurité parmi les blessés

«Les ambulanciers sont arrivés sur les lieux à 9h41 et s'occupent des personnes ciblées, actuellement quatre d'entre elles souffrent de blessures causées à la fois par le véhicule et par des coups de couteau», a conclu le GMP.

Selon une source policière relayée par la BBC, l’un des quatre blessés dans l’attaque serait un agent de sécurité.

Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a finalement affirmé que l’assaillant aurait été abattu par balles par les forces de l’ordre au cours de l’intervention, ajoutant que «le danger immédiat semble passé».

Keir Starmer annule ses engagements

Le Premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer, a réagi à cette attaque via un post relayé sur X ce jeudi midi.

«Je suis consterné par l’attaque contre une synagogue à Crumpsall. Le fait que cela se soit produit le jour de Yom Kippour, le jour le plus saint du calendrier juif, rend la situation encore plus horrible.Mes pensées vont aux proches de toutes les personnes touchées et mes remerciements vont aux services d'urgence et à tous les premiers intervenants», a assuré ce dernier.

Sur le même sujet Royaume-Uni : 3 sympathisants néonazis, qui avaient planifié des attaques contre des mosquées et des synagogues, fixés sur leur sort ce jeudi Lire

Le Premier ministre britannique a annoncé qu’il rentrerait plus tôt que prévu de son déplacement au sommet de la Communauté politique européenne à Copenhague en raison de cette attaque sanglante. D’après la BBC, Keir Starmer présidera même une réunion du comité d'urgence du gouvernement à Londres cet après-midi.

