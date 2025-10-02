Mur antidrones, renforcement des liens avec Kiev, utilisation des avoirs russes gelés... Mis sous pression par Vladimir Poutine, comment les Européens comptent-ils réagir ?

Alors que la pression exercée par la Russie sur l'Europe semble s'accroître, les pays du Vieux continent travaillent ensemble à une réaction adaptée. Cela passe notamment pas l'élaboration d'un système de défense global.

Témoin de multiples intrusions de drones dans son espace aérien, le Vieux continent n'a pas d'autre choix que de réagir. Attribuées à la Russie, qui nie les faits, ces violations poussent les pays européens à discuter ensemble des moyens de renforcer la défense de l'Europe.

Plusieurs signalements de drones ont eu lieu à travers le Danemark et ont entraîné la fermeture de certains aéroports, dont celui de Copenhague, le plus grand d'Europe du Nord. Auparavant, une vingtaine de drones s'était déjà introduite dans le ciel polonais début septembre et trois avions de combat avaient été chassés de l'espace aérien estonien quelques jours plus tard.

La Russie est ouvertement suspectée et les dirigeants européens se sont réunis mercredi à Copenhague pour une rencontre informelle à ce sujet, suivi ce jeudi 2 octobre d'un sommet élargi de la Communauté politique européenne (CPE).

We all agree that we need a true shift in how Europe thinks and acts on defence.



Including a precise, pan-European plan.



Today we discussed Europe's 2030 Readiness roadmap, with clear milestones & objectives.



Because only what gets measured gets done ↓ https://t.co/EmoMXWU6ub — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 1, 2025

Pour l'occasion et dans ce contexte tendu, des renforts militaires en provenance d'Allemagne, de Pologne, de Scandinavie, de France et même d'Ukraine sont présents à Copenhague. Les Etats-Unis ont, eux aussi, envoyé du matériel antidrones.

L'heure est à l'effort collectif et à la stratégie. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a elle même annoncé la couleur, affirmant que la Russie cherche à «nous tester» mais «aussi à semer la division et l'angoisse dans nos sociétés». «Nous ne laisserons pas cela se produire», a-t-elle ajouté.

Pour défendre le continent, l'Union européenne veut mettre l'accent sur quatre projets phares : la défense de l'espace, le renforcement de son flanc est, mais aussi la défense antimissiles et le «mur antidrones».

Ce dernier avait déjà été évoqué par Ursula von der Leyen lors de son discours sur l'état de l'Union, le 10 septembre dernier. Il s'agit d'un dispositif qui doit permettre aux pays européens de repérer, traquer et abattre les drones hostiles.

Petits, peu coûteux et destructeurs

L'Europe n'a été que récemment confrontée à la menace des drones et n'a pas forcément l'équipement adéquat pour les repousser. Par exemple, au début du mois de septembre, la Pologne a utilisé des missiles pour contrer les engins qui avaient violé son espace aérien. Cela revient, comme l'a souligné le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, à gaspiller des armes valant plusieurs millions pour éliminer des drones «qui ne coûtent que quelques milliers de dollars».

Ces engins sont en effet petits et peu coûteux, mais capables d'infliger des dégâts considérables. Ils peuvent en outre être utilisés à des fins de surveillance et présentent aussi un risque de collision avec des avions en vol. L'ampleur de la menace qu'ils représentent a été révélée par la guerre en Ukraine, puisque les drones sont largement utilisés sur le champ de bataille.

L'expérience ukrainienne risque d'ailleurs d'être un élément clé du renforcement de la défense du Vieux continent. Kiev a déjà proposé de fournir des armes, du renseignement et des technologies aux partenaires européens, qui financent sa défense depuis 2022.

L'interdiction des exportations d'armes levée

Pour faire face à l'invasion russe, l'industrie de défense ukrainienne s'est activement développée et les pays européens veulent désormais acquérir les drones intercepteurs ukrainiens.

Jusqu'ici c'était impossible, en raison de l'interdiction des exportations d'armes introduite lorsque Kiev a déclaré la loi martiale en 2022 : tout ce qui sortait de la chaîne de production devait être dirigé vers l’effort de guerre. Volodymyr Zelensky a toutefois mis fin à cette règle le 25 septembre dernier et s'est dit prêt à partager l'expertise ukrainienne, notamment en matière de technologies de brouillage.

Pour renforcer la défense du continent, la Commission européenne a mis à la disposition des Etats membres 150 milliards, des emprunts entièrement souscrits, dont 100 milliards par les pays dits de «la ligne de front», géographiquement proches de la Russie, comme la Pologne et les Pays baltes.

Le renouvellement du soutien à Kiev fait également partie de cet effort collectif et, sur ce point, la Commission européenne a proposé d'utiliser les avoirs gelés russes en Europe pour financer un prêt de 140 milliards d'euros à l'Ukraine, qu'elle ne remboursera que si la Russie paie un jour des réparations de guerre. La plupart des pays de l'UE y sont favorables mais la Belgique, où se trouve l'essentiel de ces avoirs gelés russes en Europe, est très réticente.

Alors qu'il s'engage à aider ses partenaires européens face à la pression imposée par la Russie, Volodymyr Zelensky a aussi rappelé la promesse faite à son pays de rejoindre un jour l'Union européenne. Le sujet reste toutefois délicat car il faut l'unanimité des 27 pour avancer dans les négociations et Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a été clair ce mercredi : c'est toujours «non».