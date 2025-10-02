New York : deux avions entrent en collision à l'aéroport de LaGuardia

Ce mercredi 1er octobre, deux avions de la compagnie Delta se sont percutés alors qu'ils roulaient à faible vitesse, sur le tarmac de l'aéroport de LaGuardia, à New York. L'accident a fait deux blessés.

Une scène rare. A l'aéroport new-yorkais de LaGuardia, deux appareils sont entrés en collision à 21h58 mercredi. L'un s'apprêtait à décoller tandis que l'autre venait d'atterrir, selon les autorités aéroportuaires.

Le bilan de ce choc est de deux blessés : une personne a été hospitalisée après avoir subi «des blessures ne mettant pas sa vie en danger» alors qu'un membre de l'équipage a subi de très légères blessures. Dans un communiqué, Delta a confirmé «une collision à faible vitesse pendant le roulage».

Two Delta Air Lines regional aircraft collide at low speed while taxiing at New York City's LaGuardia Airport.



Although a total of 93 people were involved in the incident, only one person, a cabin crew member, was injured.



According to reports, Endeavor flight 5155 was taxiing… pic.twitter.com/arYcTw0hGx — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 2, 2025

Les deux avions, qui ont été photographiés abondamment par les passagers présents, sont des Bombardier CRJ900, avion de transport régional à réaction biréacteur pouvant contenir 90 passagers.

Ils opéraient pour la compagnie américaine Endeavor Air, appartenant à Delta. La société a communiqué à la suite de cet incident, expliquant qu'elle allait «coopérer avec toutes les autorités compétentes pour examiner» les mesures de sécurité à prendre.

Les passagers pris en charge

Selon la compagnie, une aile de l'avion qui s'apprêtait à décoller pour Raonoke, en Virginie, est entrée en contact avec le fuselage de l'avion qui venait d'atterrir, en provenance de Charlotte, en Caroline du Nord.