New York : deux avions entrent en collision à l'aéroport de LaGuardia

Les images de l'accident ont fait le tour des réseaux sociaux.
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce mercredi 1er octobre, deux avions de la compagnie Delta se sont percutés alors qu'ils roulaient à faible vitesse, sur le tarmac de l'aéroport de LaGuardia, à New York. L'accident a fait deux blessés.

Une scène rare. A l'aéroport new-yorkais de LaGuardia, deux appareils sont entrés en collision à 21h58 mercredi. L'un s'apprêtait à décoller tandis que l'autre venait d'atterrir, selon les autorités aéroportuaires.

Le bilan de ce choc est de deux blessés : une personne a été hospitalisée après avoir subi «des blessures ne mettant pas sa vie en danger» alors qu'un membre de l'équipage a subi de très légères blessures. Dans un communiqué, Delta a confirmé «une collision à faible vitesse pendant le roulage».

Les deux avions, qui ont été photographiés abondamment par les passagers présents, sont des Bombardier CRJ900, avion de transport régional à réaction biréacteur pouvant contenir 90 passagers. 

Ils opéraient pour la compagnie américaine Endeavor Air, appartenant à Delta. La société a communiqué à la suite de cet incident, expliquant qu'elle allait «coopérer avec toutes les autorités compétentes pour examiner» les mesures de sécurité à prendre.

Les passagers pris en charge

Selon la compagnie, une aile de l'avion qui s'apprêtait à décoller pour Raonoke, en Virginie, est entrée en contact avec le fuselage de l'avion qui venait d'atterrir, en provenance de Charlotte, en Caroline du Nord.

Collision d'avions évitée de justesse à l'aéroport de Nice : «Il s'en est fallu de très peu, le pilote tremblait», souligne Michel Chevalet

L'aéroport du Queens LaGuardia a quant à lui poursuivi son service sans interruption. Pour les passagers, des chambres d'hôtel et des repas ont été payés par la compagnie, qui leur offre la possibilité de réserver à nouveau leurs vols ce jeudi 2 octobre.

New YorkAvionAéroport

