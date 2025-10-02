«Nous vous trouverons» : l'administration Trump averti que la police de l'immigration assistera à la performance de Bad Bunny au Super Bowl 2026

Des agents fédéraux de l'immigration seront présents lors de la performance de la star mondiale du reggaeton Bad Bunny au Super Bowl, la finale du championnat de football américain, prévu le 8 février prochain en Californie (États-unis).

La star portoricaine Bad Bunny pourrait voir l'une de ses craintes se réaliser. Alors qu'il avait annoncé éviter les États-Unis lors de sa prochaine tournée en raison des opérations du Service de l'immigration et des douanes américaines (ICE), l'administration Trump a affirmé que des agents assisteront à sa performance à la mi-temps du Super Bowl 2026.

«Il n'existe aucun endroit où l'on puisse offrir un refuge aux personnes en situation irrégulière dans ce pays. Ni au Super Bowl, ni ailleurs. Nous vous retrouverons. Nous vous appréhenderons. Nous vous placerons en centre de détention et vous expulserons. Sachez donc que cette situation est bien réelle sous cette administration, ce qui est totalement contraire à ce qu'elle était auparavant», a affirmé Corey Lewandowski, conseiller du ministère de la Sécurité intérieur, dans l'émission de Benny Johnson, diffusée mercredi 1er octobre,

Le porte-parole du Département de la Sécurité intérieure des États-Unis a souligné au quotidien britannique Independent qu'«il n'y a pas de refuge sûr pour les criminels violents et les étrangers illégaux aux États-Unis».

«L'ICE ne perquisitionne pas les salles de concert»

Le chanteur a renoncé à se produire aux États-Unis lors de sa tournée mondiale «Debi Tirar Mas Fotos», en novembre prochain, craignant des raids de l'ICE. «Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles je ne me suis pas produit aux États-Unis, et aucune d'entre elles n'était motivée par la haine. Je m'y suis produit à plusieurs reprises. Tous les concerts ont été couronnés de succès. Ils ont tous été magnifiques», a-t-il confié lors d'une interview accordée au magazine iD, publié le mois dernier.

À l'époque, un responsable de la sécurité intérieure avaient pourtant réfuté ces allégations, affirmant que Bad Bunny était «soit gravement mal informé sur les opérations de l'ICE, soit utilisait les forces de l'ordre comme prétexte pour ne pas pouvoir vendre de billets aux États-Unis».

«L'ICE ne perquisitionne pas les salles de concert. Les pop stars qui choisissent de semer la peur et de diaboliser les forces de l'ordre de l'ICE contribuent à l'augmentation de près de 1.000 % des agressions contre ces agents», avait-il ajouté.

La participation de l'artiste à l'un des plus grands événements sportifs mondiaux a suscité la polémique au sein du parti conservateur en raison de ses critiques envers le président américain Donald Trump, ses chansons principalement en espagnol et son choix de défier les normes de genre à travers la mode.

«Regardez, ces fils de p*** sont dans ces voitures, des RAV-4. Ils sont ici à Pontezuela. Fils de p***, au lieu de laisser les gens tranquilles et de travailler», avait notamment fustigé le chanteur en espagnol dans une vidéo, depuis supprimée, sur Instagram en juin dernier.

Le final du Super Bowl se tiendra le 8 février prochain, au Levi's Stadium de Santa Clara, en Californie (États-Unis).