Pétrolier fantôme russe : Vladimir Poutine qualifie de «piraterie» l'interception d'un navire en France

Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé jeudi une «piraterie» après l’interception au large des côtes françaises d’un pétrolier suspecté d’appartenir à la flotte fantôme russe, affirmant ne «pas savoir» si ce navire était réellement lié à Moscou.

«C’est de la piraterie car le pétrolier a été arraisonné dans les eaux neutres, sans aucun fondement. Visiblement, ils cherchaient quelque chose, des marchandises militaires, des drones, ou des choses comme ça. Mais il n’y a rien de ça là-bas», a déclaré Vladimir Poutine lors d’un forum de discussions organisé à Sotchi, dans le sud-ouest de la Russie.

Des doutes sur les liens avec la Russie

Le chef du Kremlin a par ailleurs souligné que «le pétrolier était sous le pavillon d’un pays tiers, en effet, avec un équipage international. Honnêtement, je ne sais dans quelle mesure il est lié à la Russie».

Pour rappel, des militaires français sont montés à bord du «navire fantôme» russe qui se trouve au large de Saint-Nazaire. Deux membres d'équipage de ce pétrolier, soupçonné d'être à l'origine du survol de drones au-dessus de plusieurs sites sensibles au Danemark, ont été placés en garde à vue, selon le procureur de Brest.