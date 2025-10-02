Polémique au sein de la police britannique : Keir Starmer exige une réponse «forte» après un reportage choc de la BBC

Peu après la parution d'une enquête choc menée par la BBC ce jeudi 2 octobre, révélant des cas de sexisme et de racisme au sein de la police britannique, le Premier ministre Keir Starmer a appelé à une réponse «forte».

Keir Starmer monte au créneau. Le reportage révélé ce jeudi 2 octobre et mené par un journaliste infiltré de la BBC n'a pas tardé à provoquer des remous outre-Manche. Le Premier ministre britannique a demandé une réponse «forte», tandis que le chef de la police métropolitaine de Londres a présenté ses excuses et condamné les agissements de ses officiers.

Si Keir Starmer a également concédé que ces révélations étaient «choquantes», il a apporté son soutien au commissaire Mark Rowley dont il encourage une «réponse forte». Pour l'heure, celui-ci a condamné les faits, en écrivant dans un communiqué : «le comportement cité est honteux, totalement inacceptable et contraire aux valeurs et aux normes de la police».

Des sanctions n'ont pas tardé à être également appliquées : neuf policiers et un membre du personnel ont déjà été suspendus. Deux autres ont été retirés du service de police de la ville. Je suis «sincèrement désolé de cet héritage toxique», également ajouté Mark Rowley.

Racisme, misogynie et propos explicites

Les révélations faites par la presse britannique montrent notamment des agents plaidant en faveur de la peine de mort pour les immigrés illégaux soupçonnés de crimes. L'un d'entre eux a même déclaré qu'un détenu qui avait dépassé la durée de son visa devrait avoir «une balle dans la tête». Ce même officier a ajouté que «ceux qui baisent, violent des femmes, devraient être laissé pour mort, en sang». Un autre policier a quant à lui expliqué : «Les Somaliens sont des ordures».

Certains autres extraits, filmés par le journaliste britannique, montrent les policiers tenir des propos sexistes. Durant une plainte pour viol et violences conjugales reçue par une femme enceinte, un policier a par exemple répondu «c'est ce qu'elle dit...» au récit de la victime.

Dans un autre passage, lorsqu'une femme est arrêtée pour porter un uniforme de policière, l'officier la félicite : «c'est génial !» avant de poursuivre : «Je paye pour aller dans des boîtes de nuit et voir des femmes comme ça». Dans un autre passage, il s'adresse à une femme en garde à vue et lui demande : «Avez-vous déjà caressé vos tétons pendant que vous étiez excitée ?»

Dans cette infiltration menée par la BBC, le journaliste Rory Bibb a rejoint les équipes de cette équipe de policiers londoniens pendant 7 mois.