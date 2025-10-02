«Szon Patrol» sur TikTok : quel est ce mouvement masculiniste qui juge la tenue des femmes dans la rue ?

Sur le TikTok polonais, une tendance masculiniste inonde la plate-forme. Partie d’une blague, des hommes s’affichent dans la rue, traquant les femmes et ciblant notamment les tenues et attitudes qu’ils jugent provocantes. Ils se font appeler la «Szon Patrol».

Les femmes, jamais tranquilles. Depuis plusieurs semaines, un mouvement masculiniste prend de l’ampleur sur TikTok en Pologne. De nombreux hommes s’affichent en gilet jaune avec l’inscription : «Szon Patrol», un diminutif en polonais signifiant «Patrouille de sal*pes».

Ces hommes traquent les femmes et les exposent publiquement si elles portent une tenue ou adoptent un comportement jugé trop «provocant». Ils les humilient en public, tout en filmant ces scènes avant de les publier sur les réseaux sociaux. À l’instar du slut-shaming, cette nouvelle tendance prouve que l’émancipation des femmes est encore loin d’être acquise.

Il s’agit d’une nouvelle forme de harcèlement visant les jeunes femmes, qui prend racine sur les réseaux sociaux, mais s’exerce surtout dans la rue. Plus inquiétant encore : cette tendance attire de très jeunes garçons. De nombreux mineurs participent à ce mouvement, ce qui alarme de plus en plus de sociologues.

Une tendance masculiniste en plein essor

Selon un institut polonais de veille médiatique, entre le 2 août et le 4 septembre, plus de 110.000 personnes ont interagi avec ces contenus. Plus de 12.000 publications liées à cette tendance sont actuellement recensées sur la plate-forme chinoise.

Cette «trend» n’est qu’une goutte d’eau dans une vague masculiniste bien plus large. Ce courant de pensée conservateur, misogyne et parfois extrémiste, se propage de plus en plus sur les réseaux sociaux et cible particulièrement les plus jeunes.

Face à la montée du féminisme, qui prône l’égalité des sexes et le droit pour les femmes d’avoir les mêmes chances et libertés que les hommes, le mouvement masculiniste agite une pseudo-crise de la masculinité pour justifier une propagande conservatrice, misogyne, parfois violente, pouvant entraîner jusqu'à l'extrémisme politique.

Les influenceurs masculinistes pullulent sur les réseaux sociaux, une tendance qui commence à inquiéter le monde politique. En juin dernier, l’Assemblée nationale française avait organisé une audition sur l’influence des réseaux sociaux sur les mineurs. Des créateurs de contenu tels que Manon et Julien Tanti, AD Laurent ou encore Alex Hitchens ont été entendus pour témoigner de leur expérience et de leurs responsabilités en ligne.