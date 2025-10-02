«Un acte antisocialiste» : Kim Jong-un mène une campagne répressive contre les opérations d'augmentation mammaire

Déjà dans le viseur des autorités sanitaires, les Nord-Coréennes ayant des implants mammaires font désormais face à des sanctions alourdies, conformément à une directive de département de la sécurité de Pyongyang.

Aux risques sanitaires se conjuguent un danger judiciaire. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a lancé une campagne de répression sévère contre les femmes ayant eu recours à la chirurgie esthétique, en particulier aux augmentations mammaires, a rapporté le journal sud-coréen Daily NK.

À Pyongyang, les services de sécurité publique ont procédé à des patrouilles de quartier, notamment pendant l'été, afin d'identifier les femmes dont le corps semble avoir été modifié. Ces dernières ont ensuite été soumises à des examens «intensifs» à l'hôpital afin de confirmer la chirurgie mammaire.

Des agents en civil ont été déployés lors d'opérations d'infiltration pour repérer les chirurgiens et les patientes, qui risquent des sanctions sévères. «Les femmes et les médecins pris en flagrant délit s'exposeront à des sanctions pénales, y compris des peines de camp de travail, pour comportement antisocialiste», a indiqué le média.

Une chirurgie plébiscitée mais clandestine

Cette procédure, en hausse dans le pays, est classée comme «acte non socialiste» et interdite dans les établissements médicaux officiels, créant un essor de la chirurgie clandestine.

Le mois dernier, un chirurgien a été jugé publiquement à Sariwon, dans la province du Hwanghae du Nord, pour avoir pratiqué des augmentations mammaires illégalement, aux côtés de ses deux patientes d'une vingtaine d'années.

Les accusés ont été arrêtés après que des agents du département de la sécurité ont surpris le professionnel, qui avait étudié la chirurgie mais abandonné sa formation, réalisant les interventions illégalement à son domicile.

Des preuves saisies par les autorités, comprenant du matériel médical, du silicone importé illégalement de Chine et des liasses de billets, ont également été présentées lors du procès.

Le médecin serait resté debout à la barre, la tête baissée, tandis que les deux femmes ont affirmé avoir voulu «améliorer leur silhouette».

«Des femmes corrompues par des coutumes bourgeoises»

Cependant, le procureur a rejeté cet argument, déclarant : «Les femmes vivant dans un système socialiste ont été corrompues par les coutumes bourgeoises et se sont livrées à des actes capitalistes abominables».

Le juge a ajouté que le trio avait commis un «un acte antisocialiste», promettant une «punition sévère». «Elles n'avaient aucune intention d'être loyales à l'organisation et au groupe, mais étaient obsédées par la vanité et ont fini par devenir une mauvaise herbe vénéneuse qui rongeait le système socialiste», a-t-il ajouté.

Les associations de défense des droits humains ont dénoncé l'utilisation de procès, d'aveux forcés et de menaces d'emprisonnement pour dissuader les femmes de recourir à ces interventions esthétiques. Selon Amnesty International, le régime nord-coréen exerce un «contrôle total» sur la vie quotidienne des citoyens et restreint sévèrement sa liberté d'expression.

Un chirurgien-dentiste a notamment été arrêté en juillet après avoir prétendument réalisé deux augmentations mammaires ratées sur une trentenaire du district de Notong River afin de bénéficier d'un revenu supplémentaire.

Une équipe spéciale a été formée pour «éradiquer les actes antisocialistes» et arrêter les criminels. Des policières se feraient même passer pour des patientes dans des cliniques privées afin d'interpeller des médecins et leurs clients.