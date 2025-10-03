Allemagne : le trafic aérien suspendu à l'aéroport de Munich après un survol de drones

À la suite d’un survol de drones d’origine inconnue, le trafic aérien a été suspendu à l'aéroport de Munich en Allemagne pendant la nuit de ce jeudi à vendredi, a indiqué un porte-parole de la police allemande.

Des survols de plus en plus fréquents en Europe. Le trafic aérien de l’aéroport de Munich (Allemagne) a été suspendu dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué un porte-parole de la police allemande. Cette suspension fait suite au survol de la zone par des drones d'origine inconnue.

D'après un communiqué de l'aéroport, 17 vols au départ de Munich ont ainsi été annulés dans la soirée, affectant près de 3.000 passagers jeudi soir. 15 vols censés arriver à Munich ont aussi été détournés vers Stuttgart, Nuremberg, Vienne et Francfort.

Selon le site de l'aéroport, des vols ont décollé à nouveau vers 5h50.

Pendant la nuit, les passagers bloqués à Munich, deuxième aéroport d'Allemagne, ont été pris en charge avec des lits de camp, des couvertures, des boissons ainsi que des collations, selon un communiqué.

Ce jeudi 2 octobre aux alentours de 21h30, plusieurs personnes ont aperçu des drones aux alentours de l'aéroport, a confirmé le porte-parole de la police. Les autorités bavaroises ont alors lancé des recherches pour identifier les engins et leurs propriétaires, sans succès.

Des drones ont ensuite de nouveau été repérés, cette fois au-dessus du site de l'aéroport, entrainant vers 22h30 la fermeture des deux pistes de décollage et d'atterrissage.

Malgré l'intervention des hélicoptères de la police, aucune information n'est disponible sur le type et le nombre de drones» ni leur origine, a précisé le porte-parole.

La Russie pointée du doigt

Cet incident est survenu la veille de la fête nationale allemande, le 3 octobre, et avant le dernier week-end de l'Oktoberfest, qui accueille des centaines de milliers de personnes chaque jour à Munich.

La fête de la bière dans la ville bavaroise avait été fermée une demi-journée mercredi après une alerte à la bombe et un drame familial. L'Allemagne est sur le qui-vive face à la menace des drones, alors que plusieurs pays européens ont signalé des incursions dans leur espace aérien.

En effet, début septembre, la Pologne a protesté contre la présence de 19 drones dans son espace aérien, accusant la Russie. Quelques jours plus tard, trois chasseurs russes ont pénétré dans l'espace aérien estonien pendant environ douze minutes, déclenchant une ferme réponse de l'Otan.

Le 22 septembre dernier, un survol de drones a entraîné la fermeture de l'aéroport de Copenhague, un responsable de la police danoise ayant évoqué l'hypothèse qu'ils puissent avoir décollé d'un bateau.

De nouveaux survols de plusieurs aéroports et d'une base militaire ont eu lieu le 25 septembre au Danemark. L'origine de ces derniers survols de drones reste jusqu'à présent inconnue mais les autorités danoises ont pointé du doigt la Russie.

Vendredi dernier, en Allemagne, un «essaim» de drones a été repéré au-dessus de l'État de Schleswig-Holstein. Le gouvernement allemand a assuré vouloir donner l'autorisation aux forces armées «d'abattre» ces engins.

Ces récentes incursions ont mis en évidence les lacunes de l'arsenal de l'Alliance atlantique face à cette nouvelle menace. Ce jeudi, les 27 se sont réunis à Copenhague pour discuter de ces attaques croissantes et ont évoqué la mise en place d'un «mur» antidrone.