Attaque au couteau à Manchester : ce que l'on sait de Jihad Al-Shamie, l'assaillant présumé

L'identité de l'assaillant est connue. Après l'attaque à la voiture bélier et au couteau, survenue à Manchester (Royaume-Uni), jeudi, près d’une synagogue, la police britannique a identifié l'agresseur comme étant Jihad Al-Shamie, 35 ans, un citoyen britannique d'origine syrienne.

Selon The Guardian, trois autres personnes, deux hommes d'une trentaine d'années et une femme d'une soixantaine d'années, ont été arrêtées pour «soupçons de commission, préparation et incitation à des actes de terrorisme».

Dans un communiqué, la police du Grand Manchester (GMP) a déclaré : «Nous sommes désormais en mesure de confirmer que, bien que l'identification formelle n'ait pas encore eu lieu, nous pensons que le responsable des attentats d'aujourd'hui est Jihad Al-Shamie, 35 ans. Il s'agit d'un citoyen britannique d'origine syrienne».

Le suspect a obtenu la nationalité britannique en 2006

D'après le média britannique, l'agresseur serait entré au Royaume-Uni alors qu'il était encore enfant. Il aurait obtenu la nationalité britannique en 2006.

Sa dernière adresse connue était à Manchester. La police a indiqué que ses agents poursuivaient leurs investigations à Crumpsall et dans la région de Prestwich.

«D'après ce que nous savons actuellement, nos dossiers ne font état d'aucun signalement antérieur concernant cette personne. (...) Nous travaillons à comprendre la motivation derrière l’attaque alors que l’enquête se poursuit», est-il écrit dans le communiqué.

L'enquête est menée par la police antiterroriste.

un agent de sécurité parmi les blessés

Pour rappel, deux personnes ont péri et quatre autres ont été grièvement blessées lors d'une attaque à la voiture et au couteau commise jeudi matin près d'une synagogue de Heaton Park à Manchester (Angleterre).

«La police a été appelée à la synagogue de la congrégation hébraïque de Heaton Park, sur Middleton Road, à Crumpsall, à 9h31 par un témoin, déclarant qu'il avait vu une voiture se diriger vers des personnes présentes sur place et qu'un homme avait été poignardé», a indiqué la police du Grand Manchester dans un communiqué.

Cette source a confirmé la mort de deux membres de la communauté juive via un post sur X relayé peu après 13h.

#UPDATE | Greater Manchester Police can confirm two people have died following the major incident outside the Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue, Middleton Road, Crumpsall. — Greater Manchester Police (@gmpolice) October 2, 2025

«Un grand nombre de personnes qui priaient à la synagogue au moment de l'incident ont été retenues à l'intérieur pendant que la zone immédiate était sécurisée, mais ont depuis été évacuées», a précisé le GMP.

Selon une source policière relayée par la BBC, l’un des quatre blessés dans l’attaque serait un agent de sécurité.

L'assaillant a été abattu par la police dans les sept minutes suivant un appel aux services d'urgence. Il portait un gilet «qui avait l'apparence d'un engin explosif». Ce dernier s'est finalement avéré «non viable», quelques heures plus tard.

Keir Starmer affirme que la Grande-Bretagne doit vaincre l'antisémitisme, «une fois de plus»

Quelques heures après l'attaque, le Premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer, a tenu une conférence de presse.

This was a vile terrorist attack that attacked Jews, because they are Jews.



Antisemitism is a hatred that is rising, once again. Britain must defeat it, once again.



To every Jewish person in this country: I promise that I will do everything in my power to guarantee you the… pic.twitter.com/DAd9OaGNMc — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 2, 2025

«L'antisémitisme est une haine qui s'intensifie à nouveau. La Grande-Bretagne doit le vaincre, une fois de plus», a-t-il affirmé jeudi.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a condamné une «attaque barbare», son ministre des Affaires étrangères accusant Londres d'avoir échoué à endiguer la montée de l'antisémitisme dans le pays.