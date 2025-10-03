Toute l’actu en direct 24h/24
Attentat de Manchester : une des deux victimes tuées pourrait avoir été touchée par un tir de la police locale

Deux personnes ont perdu la vie dans une attaque au couteau et à la voiture devant une synagogue de Manchester. [REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'un des deux hommes tués dans l'attentat devant une synagogue de Manchester (Royaume-Uni) ce jeudi, jour de la fête juive de Yom Kippour, pourrait avoir été touché par un tir des forces de l'ordre lorsqu'elles sont intervenues pour neutraliser l'assaillant, a indiqué ce vendredi le chef de la police locale. 

Dans un communiqué, Stephen Wilson a confié que «l'une des victimes décédées semble avoir subi une blessure compatible avec une blessure par balle» qui «pourrait malheureusement avoir été la conséquence tragique et imprévue de l'action urgente prise par les officiers pour mettre fin à cette attaque».

Plus d'informations à suivre...

Royaume-UniManchestersynagogueAttaquePolice

