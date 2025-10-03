Etats-Unis : Apple retire de l’AppStore les applications localisant les agents de la police de l’immigration américaine

Apple a retiré ce jeudi 2 octobre de son AppStore les applications mobiles permettant de traquer les déplacements des agents de la police de l’immigration américaine, plus connue sous l’acronyme ICE.

Une décision prise à la demande des autorités. Apple a retiré ce jeudi 2 octobre de l’AppStore, les applications permettant de localiser les déplacements de la police de l'immigration américaine (ICE).

Elles avaient gagné en popularité ces derniers mois à mesure que la campagne d'expulsion des migrants clandestins du président Donald Trump s'est intensifiée, soldée par de nombreuses arrestations menées par l'ICE.

Sur Fox Business, la procureure générale des Etats-Unis, Pam Bondi, a indiqué que le ministère de la Justice avait «contacté Apple aujourd'hui pour exiger le retrait de l'application ICEBlock de son AppStore, ce qu'Apple a fait» ce jeudi.

«Sur la base des informations que nous avons reçues des forces de l'ordre concernant les risques pour la sécurité associés à ICEBlock, nous l'avons supprimée de l'App Store, tout comme les applications similaires», a pour sa part expliqué Apple à NBC News.

L’ICE présente au Super Bowl

Les responsables de l'administration Trump avaient vivement critiqué ces applications, estimant qu'elles mettaient en danger les agents.

Le mois dernier, une fusillade a tué deux détenus dans un centre de l'ICE au Texas. Selon les autorités, qui estiment que l'attaque visait en réalité le personnel de l'ICE, le tireur avait utilisé ce type d'application les jours précédents.

La police fédérale de l'immigration, pierre angulaire de la politique d'expulsion massive voulue par Donald Trump, mène de nombreuses opérations musclées d'interpellations de migrants à travers le pays.

Un proche du président américain a par ailleurs indiqué ce jeudi que l’ICE serait présente lors du concert de Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl 2026 et «fera respecter la loi».