Guerre au Proche-Orient : Donald Trump donne jusqu’à dimanche au Hamas pour accepter son accord de paix, avant de «connaître l’enfer»

Le président américain Donald Trump a lancé ce vendredi un ultimatum au Hamas, jusqu’à dimanche, pour accepter son plan de paix pour Gaza. Le locataire de la Maison Blanche a promis «l’enfer» à l’organisation terroriste si elle ne répondait pas favorablement.

Un dernier avertissement. Donald Trump a donné jusqu’à dimanche au Hamas pour accepter son plan de paix pour Gaza. «Si cet accord de la dernière chance n’est pas trouvé, l’enfer se déchaînera comme jamais contre le Hamas», a écrit le président américain ce vendredi sur son réseau Truth Social.

L’organisation terroriste est sommée à répondre favorablement au plan du locataire de la Maison Blanche avant dimanche 18h, heure de Washington, soit minuit en France. Donald Trump a également exigé du Hamas qu’il «libère tous les otages, y compris les corps des morts».

«Ils n’attendent que mon signal»

Dans sa publication, Donald Trump a indiqué que «la plupart» des combattants du Hamas «sont cernés et piégés militairement», ajoutant que les forces militaires américaines attendaient que «le signal GO».

Le président américain a demandé «à tous les Palestiniens innocents de quitter immédiatement cette zone potentiellement très meurtrière pour d'autres parties plus sûres de Gaza», sans préciser de quelle «zone» exactement il s'agit.

L'armée israélienne a lancé le 16 septembre une offensive sur Gaza-ville, qu'elle présente comme le dernier bastion du Hamas, dont les habitants ont été contraints de fuir vers le sud.

Pour rappel, le plan de Donald Trump prévoit notamment un cessez-le-feu, la libération dans les 72 heures des otages détenus à Gaza et le désarmement du mouvement terroriste, dont l'attaque du 7 octobre 2023 en Israël a déclenché la guerre.