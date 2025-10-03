Toute l’actu en direct 24h/24
Guerre au Proche-Orient : le Hamas se dit «prêt à libérer» les otages dans le cadre de la proposition de cessez-le-feu de Donald Trump

L’organisation terroriste a également réaffirmé son accord pour confier l’administration de la bande de Gaza à un corps de technocrates indépendants. [REUTERS/Ammar Awad]
Publié le - Mis à jour le

Le Hamas s'est dit «prêt à libérer» les otages dans le cadre de la proposition de cessez-le-feu de Donald Trump, ce vendredi.  

A la suite d’un avertissement de Donald Trump plus tôt dans la journée, le Hamas s’est dit prêt ce vendredi à des négociations immédiates sur les «détails» de la libération des otages. 

«Le mouvement annonce son accord pour la libération de tous les prisonniers de l'occupation, les vivants et les dépouilles, selon la formule d'échange incluse dans la proposition du président Trump», a indiqué le Hamas dans un communiqué.

L’organisation terroriste a également réaffirmé son accord pour confier l’administration de la bande de Gaza à un corps de technocrates indépendants. Elle a cependant indiqué que des négociations étaient «nécessaires», considérant que le plan de Donald Trump était «vague». 

Que prévoit le plan de Donald Trump ? 

Pour rappel, le plan Trump prévoit un cessez-le-feu, la libération dans les 72 heures des otages retenus dans la bande de Gaza, le désarmement du Hamas, dont l'attaque du 7 octobre 2023 en Israël a déclenché la guerre, ainsi que le retrait par étapes de l'armée israélienne. 

Il prévoit également la mise en place d'une autorité de transition chapeautée par Donald Trump et le déploiement d'une force internationale. 

Plus tôt ce vendredi, le président américain avait indiqué que «la plupart» des combattants du Hamas «sont cernés et piégés militairement», ajoutant que les forces militaires américaines attendaient que «le signal GO». 

Il avait également demandé «à tous les Palestiniens innocents de quitter immédiatement cette zone potentiellement très meurtrière pour d'autres parties plus sûres de Gaza», sans préciser de quelle «zone» exactement il s'agit.

