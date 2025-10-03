Guerre en Ukraine : le photographe français Antoni Lallican tué dans une attaque de drone

Antoni Lallican, un photojournaliste français, a été tué ce vendredi dans le Donbass (Ukraine). Selon la brigade militaire ukrainienne qu'il suivait, il a été victime d'une attaque de drones russes. Un autre journaliste a été blessé.

Il avait 37 ans. Le photojournaliste français Antoni Lallican, qui accompagnait l’armée ukrainienne sur le front de résistance, a été tué ce vendredi dans une attaque de drone dans le Donbass, dans l’est du pays.

Un autre journaliste ukrainien, Georguiï Ivantchenko, a quant à lui été blessé au cours de la même attaque, ont déclaré les Fédérations Européenne et Internationale des journalistes et le Syndicat national des journalistes, selon qui elle s'est produite vers 07h20 GMT vendredi.

❗️ [ 🇫🇷 FRANCE | 🇺🇦 UKRAINE ]



⚫️🕊️ Le photographe français Antoni Lallican tué en Ukraine dans une attaque de drone.

«C’est la première fois qu’un journaliste est tué par un drone en Ukraine»

«J’ai appris avec une profonde tristesse son décès», a partagé Emmanuel Macron, à travers un poste X. «J’adresse mes condoléances émues à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à tous ses confrères qui, au péril de leur vie, nous informent et témoignent de la réalité de la guerre».

Notre compatriote, le photojournaliste Antoni Lallican, accompagnait l'armée ukrainienne sur le front de la résistance.



J'ai appris avec une profonde tristesse son décès, victime d'une attaque de drones russes.



J’adresse mes condoléances… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 3, 2025

La FEJ et la FIJ condamnent toutes les deux «ce crime de guerre», et «appelle les autorités à ouvrir une enquête afin d’en identifier les responsables», selon un communiqué. «C’est la première fois qu’un journaliste est tué par un drone en Ukraine», ajoutent-ils.

Il portait une veste «presse»

La brigade avec laquelle se trouvaient les journalistes a également assuré qu’il s’agissait d’un drone russe. Antoni Lallican «a été tué à la suite d'une frappe ciblée d'un drone FPV ennemi», a-t-elle affirmé sur Facebook.

«Les deux journalistes portaient un équipement de protection individuelle» et, sur leurs gilets, «il y avait des signes de reconnaissance - l'inscription “presse”» selon la même source.

Antoni Lallican travaillant pour plusieurs médias français (Le Monde, Le Figaro, Libération, Paris Match, etc.) et étrangers (Der Spiegel, Die Welt, Le Temps, etc.).

«Il allait régulièrement en Ukraine, connaissait très bien le terrain et savait comment œuvrer», a raconté à l'AFP M. Estève, évoquant un collègue «adorable, le cœur sur la main».