Il reçoit par erreur 27 ans de salaire et obtient, grâce à la justice, le droit de les conserver

En mai 2022, un salarié chilien s'est vu verser l'équivalent de 27 ans de salaire par erreur. Après avoir démissionné et s'être enfui avec la somme, il a finalement été acquitté par la justice en septembre.

Une erreur qui change une vie. Au Chili, au mois de mai 2022, un homme s’est vu verser l’équivalent de 27 ans de salaire. Cet assistant en réparation, qui travaillait alors pour l’entreprise agroalimentaire Consorcio Industrial de Alimentos (Cial), percevait habituellement 500.000 pesos chiliens par mois (soit environ 520 euros), mais a reçu à sa grande surprise une fiche de salaire de 165 millions de pesos, soit près de 172.000 euros. Un véritable pactole puisque la somme représentait 27 années de salaire.

Selon le média El Diao Financiero, cette somme rocambolesque était due à une erreur du système de paie. Et, si le salarié a d’abord alerté son employeur et promis de restituer la somme, il a vite changé d’avis. L’homme, dont l’identité est inconnue, a finalement envoyé une lettre de démission et s’est volatilisé.

«le tribunal a commis une grave erreur»

Prise au dépourvu, l’entreprise a évidemment saisi la justice pour tenter de récupérer cette somme. Mais, après une longue procédure, qui s’est achevée ce 8 septembre 2025, le tribunal chilien a tranché en faveur... du salarié. En effet, la justice chilienne estime qu’il n’y a pas eu de vol, mais plutôt une «perception de l’indu».

Malgré tout, l’entreprise conteste ce jugement et dénonce un vol de l’ancien employé, et demande une condamnation pour détournement de fonds, selon le quotidien l’Internaute.

L’avocat de la société, Me Battaglia, s’est dit «furieux», et assure que «le tribunal a commis une grave erreur». Il a ajouté, au média The Clinic, que «le défendeur (...) a non seulement reçu une somme d’argent par erreur», et a aussi «tiré profit de cette situation».

L’entreprise compte ainsi poursuivre la bataille judiciaire, bien décidée à récupérer la somme.