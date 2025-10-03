Méga-panne électrique en Espagne et au Portugal : un rapport pointe un blackout lié à une surtension, une première en Europe

La panne d'électricité géante qui a affecté l'Espagne et le Portugal le 28 avril dernier était la «première» en lien avec un phénomène de surtensions en Europe, selon un premier rapport publié ce vendredi par l'ENTSO-E, l'association des gestionnaires de réseau électrique.

Une première à l’échelle du Vieux Continent. La panne d'électricité géante qui a affecté l'Espagne et le Portugal le 28 avril est la «première» liée à un phénomène de surtensions en Europe, et probablement dans le monde, selon un rapport relayé vendredi par l'ENTSO-E, l'association des gestionnaires de réseau électrique.

L'enquête, menée par un panel de 45 experts européens, s'est appuyée sur une vaste collecte de données auprès des unités de production, des principaux utilisateurs du réseau et des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution.

Cette panne géante s'est produite le lundi 28 avril à 12h33 heure espagnole (10h33 GMT) et a touché l'ensemble de la péninsule. Elle a provoqué le chaos tant au Portugal qu'en Espagne, où les habitants ont été privés de courant mais aussi d'Internet et de téléphonie mobile.

Un phénomène de «surtensions en cascade»

«Il s'agit de la panne d'électricité la plus grave qu'ait connue l'Europe au cours de ces vingt dernières années et le plus important est qu'il s'agit de la première du genre», c'est-à-dire liée à un phénomène de «surtensions en cascade», a analysé Damian Cortinas, le président du conseil de l'ENTSO-E.

«Cela ne s'est jamais produit auparavant en Europe, nous en sommes sûrs. Nous pensons également dans le monde entier, même si nous n'avons pas toutes les informations de chaque pays. Mais nous n'avons trouvé aucune mention de ce type de black-out (...) nulle part dans le monde», a ajouté ce dernier.

Selon le rapport, la demi-heure précédant la panne a été marquée par deux épisodes de «fluctuations de puissance, de tension et de fréquence» qui ont affecté principalement les systèmes électriques espagnol et portugais.

Un phénomène de surtension a déclenché une cascade de pertes de production suivie par des déconnexions en série de centres de production électrique - centrales thermiques et centrales renouvelables - dont les causes exactes ne sont pas encore connues.

Le rapport final attendu début 2026

Ce rapport factuel constitue le premier rapport majeur du groupe d'experts et a été élaboré conformément à la réglementation européenne. La préparation du rapport final, dont la publication est prévue au premier trimestre 2026, est déjà en cours.

«Il analysera notamment les causes profondes de l’incident, évaluera les mesures prises pour contrôler la tension et atténuer les oscillations, évaluera la performance des générateurs en termes de paramètres de protection et de contribution au contrôle de la tension, évaluera la performance du plan de défense du système et analysera les différentes étapes de la phase de rétablissement. Le rapport final examinera également l’incident dans un contexte plus large, notamment en examinant le comportement du système électrique ibérique les jours précédant la panne», a résumé l'ENTSO-E.

«En outre, dans le rapport final, le groupe d’experts formulera des recommandations visant à empêcher que des incidents similaires ne se reproduisent à l’avenir, non seulement dans la péninsule ibérique, mais dans l’ensemble du système électrique européen. Le rapport final devrait être remis au premier trimestre 2026. Il sera publié et présenté à la Commission européenne et aux États membres», a conclu le rapport présenté ce vendredi.