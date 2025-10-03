Toute l’actu en direct 24h/24
«Nos satellites sont brouillés chaque semaine» : l'armée britannique s'inquiète de l'espionnage russe dans l'espace

Skynet 5D, lancé en 2012, est le satellite de renseignement le plus récent parmi ceux utilisés par les militaires britanniques. [Ministère de la Défense britannique]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce vendredi, le chef du commandement spatial britannique s'est dit «très inquiet» des actes d'espionnages «constants» organisés par la Russie à l'encontre des satellites militaires britanniques, allant de leur pistage à leur brouillage.

L'inquiétude grandit chez les militaires britanniques. Le major général Paul Tedman, à la tête du Commandement spatial du Royaume-Uni, a fait part ce vendredi de ses préoccupations au sujet de l'attitude de Moscou dans l'espace.

«Nous constatons que nos satellites sont brouillés par les Russes de manière assez constante», a-t-il déclaré dans une interview donnée à la BBC, précisant ensuite que cela se produisait «chaque semaine».

Une véritable course à l'armement spatial

«Ils s'intéressent à ce que nous faisons et volent relativement près» des six satellites militaires du pays, a ajouté le haut-gradé. «Les Chinois ont de loin les capacités les plus sophistiquées, mais les Russes ont davantage la volonté d'utiliser leurs systèmes», a ajouté le haut-gradé.

Face à ces menaces, «des opérations orbitales avancées pour protéger et défendre nos intérêts nationaux et militaires communs dans l'espace» sont actuellement menées en coordination avec les Etats-Unis, a expliqué Paul Tedman.

Plus généralement, la plupart des pays qui disposent d'une force spatiale militaire ont procédé à des investissements massifs dans le secteurs ces dernières années, inaugurant une ère de course à l'armement dans l'espace.

En 2019, le ministère des Armées français avait présenté le programme Iris (Instruments de Renseignements et d'Imagerie Spatiale), afin de remplacer la constellation CSO, dont le dernier exemplaire a été mis en orbite en mars dernier, à l'horizon 2030.

Plus récemment, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, avait annoncé que l'Allemagne allait lancer un programme de défense spatiale de 35 milliards d'euros. Il avait accusé la Russie et la Chine la semaine dernière d'avoir «rapidement développé leurs capacités à mener une guerre dans l'espace» et affirmé sa volonté d'y répondre.

