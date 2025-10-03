«Nos satellites sont brouillés chaque semaine» : l'armée britannique s'inquiète de l'espionnage russe dans l'espace

Ce vendredi, le chef du commandement spatial britannique s'est dit «très inquiet» des actes d'espionnages «constants» organisés par la Russie à l'encontre des satellites militaires britanniques, allant de leur pistage à leur brouillage.

L'inquiétude grandit chez les militaires britanniques. Le major général Paul Tedman, à la tête du Commandement spatial du Royaume-Uni, a fait part ce vendredi de ses préoccupations au sujet de l'attitude de Moscou dans l'espace.

«Nous constatons que nos satellites sont brouillés par les Russes de manière assez constante», a-t-il déclaré dans une interview donnée à la BBC, précisant ensuite que cela se produisait «chaque semaine».

Une véritable course à l'armement spatial

«Ils s'intéressent à ce que nous faisons et volent relativement près» des six satellites militaires du pays, a ajouté le haut-gradé. «Les Chinois ont de loin les capacités les plus sophistiquées, mais les Russes ont davantage la volonté d'utiliser leurs systèmes», a ajouté le haut-gradé.

Face à ces menaces, «des opérations orbitales avancées pour protéger et défendre nos intérêts nationaux et militaires communs dans l'espace» sont actuellement menées en coordination avec les Etats-Unis, a expliqué Paul Tedman.

The 🇺🇸 & UK Space Command have conducted the 1st US-UK operation in space, under Multinational Force-Operation Olympic Defender



In a 1st of its kind mission, @US_SpaceCom's satellite manoeuvred near to the UK SKYNET 5A comms satellite - a complex & meticulously planned operation pic.twitter.com/pb5s9jWuRD — UK Space Command (@UKSpaceCmd) September 18, 2025

Plus généralement, la plupart des pays qui disposent d'une force spatiale militaire ont procédé à des investissements massifs dans le secteurs ces dernières années, inaugurant une ère de course à l'armement dans l'espace.

En 2019, le ministère des Armées français avait présenté le programme Iris (Instruments de Renseignements et d'Imagerie Spatiale), afin de remplacer la constellation CSO, dont le dernier exemplaire a été mis en orbite en mars dernier, à l'horizon 2030.

Plus récemment, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, avait annoncé que l'Allemagne allait lancer un programme de défense spatiale de 35 milliards d'euros. Il avait accusé la Russie et la Chine la semaine dernière d'avoir «rapidement développé leurs capacités à mener une guerre dans l'espace» et affirmé sa volonté d'y répondre.