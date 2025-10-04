«100 kilos de farine dans mon sous-sol» : comment les Suédois se préparent-ils à une possible guerre ?

Face aux tensions géopolitiques, la Suède multiplie les exercices de préparation civile. Entre kits d’urgence, cours de conservation et réserves alimentaires, citoyens et autorités s’organisent pour tenir en cas de crise ou de conflit armé.

À 71 ans, Sirkka Petrykowska n’hésite plus à parler de guerre. Venue dans un salon dédié à la préparation civile à Axelsberg, en banlieue de Stockholm, cette Finlandaise, dont les parents ont connu la Guerre d’hiver contre la Russie soviétique en 1939, énumère ses précautions : «J’ai acheté un réchaud, suivi un cours de conservation avec un autoclave, stocké des couvertures et un brûleur à gaz, et rempli ma maison de campagne de réserves.»

Son cas illustre l’esprit de la Beredskapsveckan, la semaine annuelle de préparation organisée en Suède. Les autorités y rappellent les consignes de la «défense totale», réactivée après l’annexion de la Crimée en 2014, puis renforcée après l’invasion de l’Ukraine en 2022. Objectif : impliquer l’ensemble de la société pour continuer à fonctionner en cas d’agression armée.

Stocker de quoi vivre au moins sept jours sans aide extérieure

L’accent est mis sur l’autonomie individuelle. Chaque foyer est invité à stocker de quoi vivre au moins sept jours sans aide extérieure. L’Agence suédoise de la sécurité civile recommande des aliments riches et faciles à conserver : pesto, poisson séché, chocolat, lait en poudre, biscuits… «Dans un scénario de guerre, les besoins énergétiques augmenteront de 100 kilocalories par personne et par jour», explique Oskar Qvarfort, de l’Agence nationale de l’alimentation.

Certains prennent les devants. Dans son sous-sol de Stockholm, Martin Svennberg, 53 ans, a déjà constitué des réserves pour trois mois : 100 kilos de farine, des boîtes de conserve, des repas lyophilisés. Pour lui, la nourriture doit aussi être un soutien moral : «Faites des réserves de ce que vous aimez. Cela apporte du réconfort en temps de crise.» Une enquête menée auprès de 2.000 personnes révèle que 76 % des Suédois se disent prêts à défendre leur pays dans le cadre de la défense civile.

Mais beaucoup avouent aussi leur inquiétude depuis la diffusion, en 2024, d’un livret officiel détaillant les mesures à prendre en cas de crise. Au-delà des foyers, le pays fait face à un défi logistique : l’essentiel de la production et des importations alimentaires est concentré dans le sud. «L’acheminement des denrées est un vrai défi dans l’hypothèse d’un conflit», reconnaît Qvarfort. Une vulnérabilité que l’Ukraine connaît déjà.