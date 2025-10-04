Allemagne : l'aéroport de Munich à nouveau fermé après une nouvelle alerte aux drones

L’aéroport de Munich (Allemagne) a de nouveau suspendu ses vols vendredi soir, pour la deuxième nuit consécutive, en raison d’une alerte aux drones non identifiés. Alors que les incursions de ce type se multiplient en Europe, Berlin dénonce une menace croissante contre la sécurité nationale, sur fond de soupçons visant la Russie.

Une présence menaçante. L'aéroport de Munich a été contraint de fermer ses portes pour la deuxième nuit consécutive, vendredi soir, à la suite d'une nouvelle alerte aux drones. Une situation qui soulève de sérieuses inquiétudes en Allemagne et en Europe.

Selon les autorités, les opérations aériennes ont été «suspendues préventivement jusqu'à nouvel ordre» dès 21h30 vendredi, en raison d'observations non confirmées de drones autour des pistes. Peu avant 23h, deux drones auraient été simultanément repérés par des patrouilles de police près des pistes Nord et Sud, a déclaré un porte-parole à l'AFP. Si leur présence n’a pas encore pu être formellement prouvée, les autorités ont préféré être prudentes.

Des milliers de passagers affectés

Cette nouvelle fermeture a entraîné d'importantes perturbations : 23 vols ont été déroutés à l'arrivée, 12 vols ont été supprimés et 46 vols au départ ont été annulés ou retardés, affectant 6.500 passagers. L’aéroport a mis à disposition des lits de camp et des vivres pour les voyageurs bloqués sur place. Une reprise du trafic s’est faite progressivement.

Il s’agit du deuxième incident en deux jours puisque la veille, plus de 30 vols avaient déjà été annulés, laissant près de 3.000 passagers sur le carreau.

Une menace qui se propage en Europe

L’incident survient alors que les incursions de drones non identifiés se multiplient à travers l’Europe. Des pays comme le Danemark, la Norvège, la Pologne, la Roumanie ou encore l’Estonie ont récemment été confrontés à des survols de sites sensibles. À Munich, des drones avaient déjà été observés jeudi soir près de la base militaire d’Erding, puis au-dessus de l’aéroport civil. Des hélicoptères de police ont été déployés, sans pouvoir intercepter les appareils ni en identifier la provenance.

Les regards se tournent une nouvelle fois vers la Russie, que plusieurs pays de l’Union européenne soupçonnent d’orchestrer ces opérations. Moscou a de son côté nié toute implication. Face à cette menace persistante, le ministre allemand de l’Intérieur, Alexander Dobrindt, a appelé à un changement de doctrine. «Il faut abattre les drones au lieu d’attendre», a-t-il déclaré au journal Bild.

Actuellement, seule la police est habilitée à neutraliser des drones sur le territoire allemand, mais le gouvernement du chancelier Friedrich Merz entend lancer dès mercredi une révision des lois sur la sécurité aérienne, afin de permettre une réponse plus rapide et plus efficace.

Le phénomène inquiète aussi Bruxelles : jeudi, les 27 États membres de l’Union européenne se sont réunis à Copenhague pour discuter de la menace. L’idée d’un «mur antidrones» européen a été évoquée afin de protéger les infrastructures critiques.

Ces incidents soulignent les limites actuelles de l’arsenal de l’Otan face à une menace aérienne silencieuse, peu coûteuse et difficile à contrer, alors même que la guerre en Ukraine continue de polariser les tensions à l’Est.