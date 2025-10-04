Allemagne : le trafic aérien reprend à l'aéroport de Munich après un survol de drones

Après avoir été suspendu deux jours de suite après plusieurs survols de drones d’origine inconnue, le trafic aérien a repris à l'aéroport de Munich en Allemagne ce samedi, d'après l'opérateur.

Doucement mais sûrement. Les voyageurs qui transitent par l'aéroport de Munich (Allemagne) seront probablement soulagés de l'apprendre : le trafic aérien du site bavarois va progressivement reprendre ce samedi, après avoir été survolé deux nuits consécutives par des drones d'origine inconnue.

D'après un communiqué de l'aéroport, 17 vols au départ de Munich avaient ainsi été annulés dans la soirée de jeudi, affectant près de 3.000 passagers. Quinze vols censés arriver à Munich avaient d'ailleurs été détournés vers Stuttgart, Nuremberg, Vienne et Francfort. Selon le site de l'aéroport, des vols avaient à nouveau décollé vers 5h50. Mais dans la soirée du vendredi 3 octobre également, l'aéroport avait suspendu son trafic pour le même motif que la veille.

Pendant la première nuit, les passagers bloqués à Munich, deuxième aéroport d'Allemagne, avaient été pris en charge avec des lits de camp, des couvertures, des boissons ainsi que des collations, selon un communiqué.

Le jeudi 2 octobre aux alentours de 21h30, plusieurs personnes ont aperçu des drones aux alentours de l'aéroport, a confirmé le porte-parole de la police. Les autorités bavaroises ont alors lancé des recherches pour identifier les engins et leurs propriétaires, sans succès.

Des drones ont ensuite de nouveau été repérés, cette fois au-dessus du site de l'aéroport, entrainant vers 22h30 la fermeture des deux pistes de décollage et d'atterrissage.

Malgré l'intervention des hélicoptères de la police, «aucune information n'est disponible sur le type et le nombre de drones» ni leur origine, a précisé le porte-parole.

La Russie pointée du doigt

Cet incident est survenu la veille de la fête nationale allemande, le 3 octobre, et avant le dernier week-end de l'Oktoberfest, qui accueille des centaines de milliers de personnes chaque jour à Munich.

La fête de la bière dans la ville bavaroise avait été fermée une demi-journée mercredi après une alerte à la bombe et un drame familial. L'Allemagne est sur le qui-vive face à la menace des drones, alors que plusieurs pays européens ont signalé des incursions dans leur espace aérien.

En effet, début septembre, la Pologne a protesté contre la présence de 19 drones dans son espace aérien, accusant la Russie. Quelques jours plus tard, trois chasseurs russes ont pénétré dans l'espace aérien estonien pendant environ douze minutes, déclenchant une ferme réponse de l'Otan.

Le 22 septembre dernier, un survol de drones a entraîné la fermeture de l'aéroport de Copenhague, un responsable de la police danoise ayant évoqué l'hypothèse qu'ils puissent avoir décollé d'un bateau.

De nouveaux survols de plusieurs aéroports et d'une base militaire ont eu lieu le 25 septembre au Danemark. L'origine de ces derniers survols de drones reste jusqu'à présent inconnue mais les autorités danoises ont pointé du doigt la Russie.

Vendredi dernier, en Allemagne, un «essaim» de drones a été repéré au-dessus de l'État de Schleswig-Holstein. Le gouvernement allemand a assuré vouloir donner l'autorisation aux forces armées «d'abattre» ces engins.

Ces récentes incursions ont mis en évidence les lacunes de l'arsenal de l'Alliance atlantique face à cette nouvelle menace. Ce jeudi, les 27 se sont réunis à Copenhague pour discuter de ces attaques croissantes et ont évoqué la mise en place d'un «mur» antidrone.