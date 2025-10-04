Attaques d'ours au Japon : l'inquiétude des habitants grandit après la mort de deux personnes

Deux personnes ont été tuées, vendredi, après des attaques présumées d’ours au Japon, dans les préfectures de Miyagi et Nagano. Alors que les signalements d’ours sauvages se multiplient dans le pays, les autorités s’inquiètent d’une menace grandissante, aggravée par le changement climatique et le déclin des zones rurales.

Un accident tragique. Deux personnes sont décédées, vendredi 3 octobre, après des attaques présumées d’ours sauvages au Japon, ont indiqué samedi la police et les médias locaux. Ces drames surviennent alors que le pays fait face à une prolifération préoccupante d'ours, liée à des facteurs écologiques et démographiques.

Dans le détail, c'est dans la préfecture de Miyagi, au nord-est de l’île principale de Honshu, qu'une cueilleuse de champignons septuagénaire a été retrouvée morte en forêt. Si les causes exactes de sa mort n'ont pas été officiellement confirmées, des témoignages d'autres cueilleurs évoquent une attaque d’ours. Une autre femme, également partie cueillir des champignons, est toujours portée disparue dans la même zone, a précisé la police.

Dans un incident distinct, un homme de 78 ans a été mortellement attaqué dans la préfecture de Nagano, au nord-ouest de Tokyo. Selon le journal Asahi Shimbun, là aussi, un ours sauvage serait en cause.

Une menace qui se répand

Ces deux décès s’ajoutent à une série d’attaques d’ours signalées ces dernières années au Japon. Entre avril et août 2025, cinq morts et 64 blessés ont été recensés, selon la chaîne publique NHK. L’année précédente, 85 personnes avaient été attaquées, causant trois morts, selon les données officielles. Sur l’année 2023-2024, les chiffres étaient encore plus élevés avec 219 attaques et six décès.

Les autorités attribuent cette hausse à plusieurs facteurs : le réchauffement climatique, qui modifie les habitats naturels, la diminution des ressources alimentaires en forêt, et le déclin démographique dans les zones rurales, qui entraîne un manque d’entretien des terres et une expansion du territoire des ours vers les zones habitées. Face à cette montée en flèche des incidents, le gouvernement japonais a récemment assoupli la législation sur les armes à feu, permettant aux chasseurs d’intervenir plus facilement en zone urbaine pour repousser ou abattre les ours menaçants.

Malgré ces mesures, les habitants des régions rurales continuent de vivre dans l’angoisse, et les autorités locales appellent à la vigilance, en particulier pendant la saison de la cueillette, période où les humains s'aventurent plus fréquemment dans les zones boisées.