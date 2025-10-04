Attentat devant une synagogue de Manchester : 6 personnes interrogées par la police 

Après l’attaque du 2 octobre devant une synagogue à Manchester, la police antiterroriste britannique a placé six individus en garde à vue pour «préparation et incitation à commettre des actes terroristes». Elles sont actuellement interrogées.

Le Royaume-Uni toujours sous le choc. Ce samedi 4 octobre, l’AFP a rapporté que six individus soupçonnés de «préparation et d'incitation à commettre des actes terroristes» ont été arrêtés et placés en garde à vue, deux jours après l’attaque survenue devant une synagogue à Manchester, qui a fait deux morts et trois blessés graves.

Ils sont actuellement interrogés par les services de la police antiterroriste britannique, qui auraient également sollicité des mandats pour prolonger leur détention. Pour l’heure, aucune information supplémentaire n’a été communiquée.

Pour rappel, jeudi 2 octobre, Jihad Al-Shamie, un Britannique de 35 ans d’origine syrienne, a foncé en voiture sur des fidèles rassemblés devant une synagogue à Manchester, avant de poursuivre l’attaque au couteau. L’assaut s’est déroulé le jour de Yom Kippour, la fête la plus sacrée du calendrier juif, alors que le parvis était particulièrement fréquenté.

Abattu par la police, l’assaillant, inconnu des services antiterroristes, mais en liberté conditionnelle pour viol, aurait été influencé par l’idéologie islamiste radicale, selon les autorités.

Deux hommes, Melvin Cravitz et Adrian Daulby, ont été tués. Ce dernier a été mortellement touché par un tir de policier lors de l’intervention, selon l’IOPC. Trois autres personnes, grièvement blessées, dont l’une également atteinte par balle, sont toujours hospitalisées.

Keir Starmer invite à ne pas se rendre aux manifestations pro-palestiniennes

Ce samedi 4 octobre, le gouvernement britannique a exhorté les citoyens à ne pas participer aux rassemblements pro-palestiniens prévus à Londres.

Sur X, le Premier ministre Keir Starmer a déclaré : «J’invite tous ceux qui envisagent de manifester à reconnaître et à respecter la douleur des Juifs britanniques. C’est un moment de deuil. Ce n’est pas le moment d’attiser les tensions ni de causer davantage de souffrance. C’est le moment de se serrer les coudes.»

Malgré cet appel, l’association Defend Our Juries, organisatrice de l’événement, a confirmé le maintien de la manifestation, tout en exprimant sa solidarité envers la communauté juive.

Un porte-parole du mouvement a justifié ce choix en ces termes : «Reporter le rassemblement reviendrait à assimiler les actions de l’État d’Israël à celles des Juifs du monde entier, comme cherche à le faire Benjamin Netanyahu.»

Pour rappel, l’attentat perpétré jeudi devant la synagogue de Manchester constitue l’une des pires attaques visant la communauté juive au Royaume-Uni depuis celles du 7 octobre 2023.