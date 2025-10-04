États-Unis : les visas à 100.000 dollars de Donald Trump attaqués en justice  

Le décret signé par Donald Trump, qui prévoit de porter les frais du visa H-1B à 100.000 dollars pour les travailleurs étrangers, fait désormais l'objet d'une action en justice intentée par une coalition d'hôpitaux, d'établissements scolaires et de syndicats.

Donald Trump de nouveau contesté par la Justice ? Ce samedi 4 octobre, une coalition d'hôpitaux, d'établissements scolaires et de syndicats a décidé de saisir la justice contre le décret signé par Donald Trump, imposant une taxe de 100.000 dollars sur les visas H-1B. Ces organisations dénoncent l'impact négatif que cette mesure pourrait avoir sur le recrutement.

L'assignation, déposée devant le tribunal fédéral de San Francisco, qualifie ce décret d'«inconstitutionnel et illégal», comme le précisent les plaignants dans un communiqué.

Pour rappel, le décret signé le 19 septembre dernier par Donald Trump a pour objectif d'augmenter les frais des visas H-1B, largement utilisés dans les secteurs de la technologie, du médical et de l’enseignement. Le montant de cette taxe, fixée à 100.000 dollars, vise à empêcher les grandes entreprises de «former des travailleurs venus de l’étranger», comme l’avait déclaré Howard Lutnick, ministre américain du Commerce.

«Si elles veulent former quelqu’un, elles devraient former un jeune diplômé américain, issu de nos meilleures universités. Il est temps d’arrêter de faire venir des étrangers pour prendre nos emplois», avait-t-il ajouté.

Parmi les signataires de la plainte figurent, entre autres, le réseau de recrutement infirmier Global Nurse Force, le syndicat international des travailleurs de l'automobile et de l'aérospatiale UAW, l’Association américaine des professeurs d’université (AAUP), ainsi que plusieurs organisations religieuses protestantes.

La plainte souligne que les conditions relatives aux visas H-1B auraient dû être révisées par le Congrès et non par un décret présidentiel, qui «heurte la communauté nationale». Elle met en lumière les risques que cette décision fait peser sur le recrutement dans les hôpitaux et écoles rurales, ainsi que dans certaines ONG et centres de recherche à but non lucratif, déjà confrontés à des contraintes financières.

Les PDG de Google, Microsoft et Tesla bénéficiaires du visa H-1B

Il convient de souligner que ce décret suscite également des inquiétudes parmi les écoles françaises aux États-Unis, qui dépendent largement des visas H-1B pour recruter des enseignants francophones.

Pour rappel, les visas H-1B permettent à des travailleurs hautement qualifiés (ingénieurs, informaticiens, scientifiques, professeurs, etc.) d’exercer temporairement aux États-Unis. Ces permis sont accordés pour une durée initiale de trois ans, renouvelable jusqu’à six ans, à condition qu’un employeur américain les parraine.

À ce jour, les États-Unis délivrent environ 85.000 visas H-1B chaque année, selon un système de loterie. L'Inde représente près des trois quarts des bénéficiaires. Parmi les exemples notables, on trouve Sundar Pichai, PDG de Google, Satya Nadella, PDG de Microsoft, et Elon Musk, tous arrivés aux États-Unis grâce au visa H-1B.

D’après Jeremy Neufeld, expert en politiques migratoires à l'Institute for Progress, environ 60 % des principales startups dans le domaine de l’intelligence artificielle aux États-Unis ont été fondées par des immigrants, un phénomène qui, selon lui, «n’aurait pas été possible sans le programme H-1B».