Expulsé des États-Unis, le journaliste salvadorien Mario Guevara rentre dans son pays

Arrêté en juin alors qu’il couvrait des manifestations anti-Trump, le journaliste Mario Guevara, établi depuis vingt ans aux États-Unis, a été expulsé vendredi vers le Salvador, où il a retrouvé sa famille.

Spécialiste des questions migratoires et lauréat d’un Emmy Award en 2023, Mario Guevara avait rejoint les États-Unis en 2004 avec un visa temporaire. Resté sur le sol américain sans régularisation définitive, il a été arrêté le 14 juin près d’Atlanta, alors qu’il couvrait en direct une mobilisation anti-Trump.

Vendredi, il a atterri au Salvador avec 117 autres expulsés, mais a été séparé à son arrivée et conduit directement auprès de ses proches.

Une expulsion de «représailles», selon le CPJ

Ému et épuisé, casque et gilet de presse en main, il a dénoncé une sanction liée à son travail : «Ce qui m’a valu mon expulsion, c’est le fait de dénoncer les injustices».

Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a qualifié cette expulsion de «représailles» contre son activité professionnelle, y voyant «un signe inquiétant de la détérioration de la liberté de la presse sous l’administration Trump».

Pour les autorités américaines, en revanche, il s’agit d’une stricte application de la loi migratoire. «Si vous venez dans notre pays et enfreignez nos lois, nous vous arrêterons et vous ne reviendrez JAMAIS», a prévenu le ministère de la Sécurité intérieure.