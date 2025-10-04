En France, plusieurs milliers de manifestants défilent pour soutenir la Flotille d'aide à Gaza

Plusieurs milliers de personnes ont défilé samedi à Paris, Toulouse et Rennes, pour soutenir la flottille d'aide à Gaza interceptée par les forces israéliennes, et demander à Emmanuel Macron des "sanctions" contre Israël afin de lever le blocus imposé au territoire palestinien.

Dans la capitale, les manifestants - 10.000 selon les organisateurs, 5.000 selon la préfecture de police de Paris (PP) - ont défilé dans le calme sous une forêt de drapeaux palestiniens, à l'appel de plusieurs organisations (LFI, Urgence Palestine, CGT, FSU, NPA...), aux cris de "Vive la flottille!", "Gaza, Paris est avec toi !", "Cessez-le-feu immédiat !", a constaté une journaliste de l'AFP.

Huit personnes ont été interpellées lors de cette manifestation, a ajouté la PP.