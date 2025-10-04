Plusieurs milliers de personnes ont défilé samedi à Paris, Toulouse et Rennes, pour soutenir la flottille d'aide à Gaza interceptée par les forces israéliennes, et demander à Emmanuel Macron des "sanctions" contre Israël afin de lever le blocus imposé au territoire palestinien.
Dans la capitale, les manifestants - 10.000 selon les organisateurs, 5.000 selon la préfecture de police de Paris (PP) - ont défilé dans le calme sous une forêt de drapeaux palestiniens, à l'appel de plusieurs organisations (LFI, Urgence Palestine, CGT, FSU, NPA...), aux cris de "Vive la flottille!", "Gaza, Paris est avec toi !", "Cessez-le-feu immédiat !", a constaté une journaliste de l'AFP.
Huit personnes ont été interpellées lors de cette manifestation, a ajouté la PP.
Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas tiendront dimanche et lundi des pourparlers indirects au Caire en vue de la libération des otages et des prisonniers, a rapporté samedi un média égyptien proche des autorités du pays.
Al-Qahera News, lié aux services de renseignement égyptiens, a indiqué que les deux délégations avaient "commencé à se déplacer pour tenir des discussions au Caire demain et après-demain afin d'examiner l'organisation des conditions sur le terrain pour l'échange de tous les otages (israéliens) et prisonniers (palestiniens), conformément à la proposition" du président américain Donald Trump.
Le président américain Donald Trump a prévenu samedi le mouvement terroriste palestinien du Hamas qu'il ne "tolérerait aucun retard" dans l'application de son plan en vue de la libération des otages qu'il détient dans la bande de Gaza et d'un cessez-le-feu avec Israël.
Donald Trump s'est dit dans un message sur son réseau Truth Social satisfait qu'"Israël ait temporairement arrêté les bombardements pour donner à la libération des otages et à un accord de paix une chance de se réaliser". "Le Hamas doit agir rapidement, sans quoi toutes les options seront envisageables. Je ne tolérerai aucun retard", a-t-il ajouté, excluant également "tout résultat dans lequel Gaza représenterait encore une menace" pour Israël.
L'émissaire du président Donald Trump pour le Moyen-Orient et son gendre se rendent en Egypte afin de finaliser les discussions sur les conditions de libération des otages à Gaza après que le Hamas a accepté le plan américain, a annoncé samedi la Maison Blanche.
L'émissaire Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump Jared Kushner, se rendent en Egypte pour finaliser les modalités de ces libérations, a déclaré à l'AFP un responsable de la Maison Blanche sous le couvert de l'anonymat. Donald Trump a appelé vendredi Israël à "arrêter immédiatement les bombardements à Gaza" pour permettre la libération des otages après le communiqué du mouvement islamiste palestinien annonçant qu'il acceptait son plan.
L'armée israélienne a annoncé ce samedi poursuivre ses opérations à Gaza malgré des appels des familles d'otages et de Donald Trump à cesser immédiatement les bombardements, après un accord du Hamas pour libérer tous les captifs.
Vendredi, le mouvement terroriste du Hamas s'est dit prêt à des négociations immédiates en vue de la libération des otages et de la fin de la guerre qui ravage depuis près de deux ans la bande de Gaza, dans le cadre d'un plan proposé par le président américain.
M. Trump a aussitôt appelé Israël à "arrêter immédiatement les bombardements à Gaza, pour que nous puissions faire sortir les otages rapidement et en toute sécurité".
Le ministère israélien des Affaires étrangères a confirmé samedi l'expulsion de 137 autres militants propalestiniens de la flottille pour Gaza, vers la Turquie après l'interception de la flottille mercredi.
"137 autres provocateurs de la flottille Hamas–Sumud ont été expulsés aujourd'hui vers la Turquie", a indiqué le ministère dans un communiqué sur X. "Israël cherche à accélérer l'expulsion de tous les provocateurs", ajoute le texte, précisant que "certains d'entre eux entravent délibérément le processus légal d'expulsion."
De la fumée s'élevait de nouveau samedi au-dessus de Gaza, mais pour la première fois depuis des mois, de nombreux habitants estimaient qu'un cessez-le-feu était à portée de main, saluant l'appel de Donald Trump à Israël d'arrêter les bombardements après l'accord du Hamas pour libérer tous les otages.
"L'annonce de Trump m'a vraiment surprise, car il a toujours pris parti pour Israël", raconte Jamila al-Sayyid, 24 ans, habitante du quartier de Zeitoun, à Gaza-Ville.
Malgré l'appel du président américain, elle souligne que "les avions n'ont pas cessé de bombarder", mais se réjouit d'être restée dans la principale ville du territoire.
"Le plus important, c'est que le cessez-le-feu soit appliqué et que les prisonniers israéliens soient libérés, car ils servent de prétexte à Israël pour poursuivre son occupation", ajoute-t-elle, en référence aux 47 otages toujours retenus à Gaza, dont 25 sont morts selon l'armée israélienne.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a salué samedi la réaction positive du Hamas à l'accord de paix proposé par le président américain Donald Trump, y voyant le signe que le mouvement islamiste palestinien était "prêt pour la paix".
"Le Hamas a montré, comme il l'a fait à maintes reprises auparavant, qu'il était prêt pour la paix. Une fenêtre d'opportunité s'est ouverte pour une paix durable dans notre région", a déclaré M. Erdogan lors d'une cérémonie à Istanbul.
L'armée israélienne a annoncé samedi poursuivre ses opérations à Gaza malgré des appels des familles d'otages et de Donald Trump à cesser immédiatement les bombardements, après un accord du Hamas pour libérer tous les captifs.
Vendredi, le mouvement islamiste palestinien Hamas s'est dit prêt à des négociations immédiates en vue de la libération des otages et de la fin de la guerre qui ravage depuis près de deux ans la bande de Gaza, dans le cadre d'un plan proposé par le président américain.
Le Haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk a affirmé samedi que le plan de paix pour Gaza proposé par Donald Trump était une "opportunité cruciale" de mettre fin "une fois pour toutes" au "carnage et aux souffrances".
"Il s'agit d'une opportunité cruciale pour toutes les parties et les États influents d'agir de bonne foi et de mettre fin, une fois pour toutes, au carnage et aux souffrances à Gaza, d'inonder la bande de Gaza d'aide humanitaire et d'assurer la libération des otages et des nombreux Palestiniens détenus", ont déclaré ses services sur X.
"Un espoir se lève enfin pour la libération des otages du Hamas, le cessez-le-feu et l'entrée massive de l'aide humanitaire à Gaza. Dans la continuité du travail qu'elle a accompli aux Nations Unies, la France se mobilisera sans relâche pour le concrétiser", écrit Jean-Noël Barrot sur X.
Un espoir se lève enfin pour la libération des otages du Hamas, le cessez-le-feu et l'entrée massive de l'aide humanitaire à Gaza. Dans la continuité du travail qu'elle a accompli aux Nations Unies, la France se mobilisera sans relâche pour le concrétiser. https://t.co/BYB6RdJDat
— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) October 4, 2025
"La libération de tous les otages détenus et le cessez-le-feu à Gaza sont à portée de main ! Nous avons maintenant la possibilité d’avancer de manière décisive vers la paix", a écrit Emmanuel Macron sur X, vendredi.
La libération de tous les otages détenus et le cessez-le-feu à Gaza sont à portée de main !
L’engagement du Hamas doit être suivi d’effet sans plus tarder.
Nous avons maintenant la possibilité d’avancer de manière décisive vers la paix.…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 3, 2025
L'armée israélienne a déclaré samedi qu'elle poursuivait son offensive dans la ville de Gaza et a averti les habitants de ne pas retourner dans la zone, malgré un appel du président américain Donald Trump à mettre fin immédiatement aux bombardements d'Israël.
"Les troupes israéliennes mènent toujours des opérations dans la ville de Gaza, et il est extrêmement dangereux d'y retourner. Pour votre sécurité, évitez de retourner dans le nord ou de vous approcher des zones où les troupes sont actives, y compris dans le sud de la bande de Gaza", a déclaré le colonel Avichay Adraee, porte-parole de l'armée en langue arabe, sur X.
#عاجل ‼️إعلان وإنذار عاجل إلى جميع سكان قطاع غزة
🔴المنطقة الواقعة شمال وادي غزة ما زالت تعتبر منطقة قتال خطيرة. البقاء في هذه المنطقة يشكّل خطرًا كبيرًا ولذلك يبقى شارع الرشيد مفتوحًا أمامكم للانتقال جنوبًا
⭕️قوات جيش الدفاع لا تزال تُطوّق مدينة غزة حيث تشكل محاولة العودة إليها… pic.twitter.com/882HY8gu1l
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 4, 2025
L'Egypte va organiser une conférence réunissant les différentes factions palestiniennes afin de décider de l'avenir de la bande de Gaza d'après-guerre, a déclaré samedi un haut responsable du Hamas.
Elle accueillera un "dialogue inter-palestinien sur l'unité palestinienne et l'avenir de Gaza, incluant la question de l'administration de la bande de Gaza", a déclaré ce responsable à l'AFP sous le couvert de l'anonymat.
Le principal groupe israélien représentant les familles des otages a jugé samedi "essentiel" de mettre immédiatement fin à la guerre dans la bande de Gaza, où Israël a mené de violents bombardements nocturnes malgré un appel de Donald Trump à les cesser.
"La demande du président Trump de mettre immédiatement fin à la guerre est essentielle pour éviter que les otages ne subissent des atteintes graves et irréversibles", a déclaré le Forum des familles d'otages retenus à Gaza dans un communiqué.
Un dirigeant du Hamas a déclaré samedi que le mouvement islamiste palestinien était prêt à entamer des négociations pour résoudre "toutes les questions" dans le cadre du plan de Donald Trump pour la fin de la guerre à Gaza.
"Le Hamas a informé les médiateurs qu'il était prêt à commencer immédiatement la mise en oeuvre de l'échange" des otages retenus à Gaza contre des prisonniers palestiniens, "dès la conclusion d'un accord pour préparer les conditions sur le terrain", a déclaré à l'AFP ce haut responsable sous couvert de l'anonymat.
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a salué samedi la réponse positive apportée par le Hamas au plan Trump, la jugeant "encourageante", et a estimé que la fin de la guerre à Gaza était "à portée de main".
"La volonté affichée par le Hamas de libérer les otages et de s'engager sur la base de la récente proposition du président américain est encourageante", a écrit Mme von der Leyen sur X. "Il faut saisir cette occasion. Un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la libération de tous les otages sont à portée de main", a-t-elle ajouté.
Hamas’ stated readiness to release hostages and engage on the basis of the recent @POTUS proposal is encouraging.
This moment must be seized.
An immediate ceasefire in Gaza and the release of all hostages are within reach.
Europe will support all efforts aiming to end the…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 4, 2025
La Défense civile locale a fait état de dizaines de frappes et des tirs d'artillerie israéliens dans la ville de Gaza samedi, malgré un appel de Donald Trump à Israël à cesser «immédiatement» ses bombardements dans le territoire palestinien.
«La nuit a été très violente, avec l'armée israélienne menant des dizaines de frappes et de tirs d'artillerie sur la ville de Gaza et d'autres zones de la bande de Gaza, malgré l'appel du président Trump à mettre fin aux bombardements», a déclaré à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.
M. Bassal, dont l'agence est une force de secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste Hamas, a ajouté que 20 maisons avaient été détruites lors des bombardements nocturnes.
Israël a dit samedi se préparer en vue d'une libération rapide des otages détenus par le Hamas après la réponse positive du mouvement islamiste palestinien au plan de paix pour Gaza proposé par Donald Trump.
"A la suite de la réponse du Hamas, Israël se prépare pour la mise en oeuvre immédiate de la première étape du plan Trump pour la libération de tous les otages", a indiqué le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un communiqué.
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a jugé vendredi soir que l'accord du Hamas au plan de paix de Donald Trump constituait un progrès "significatif" en vue de la fin des hostilités à Gaza.
Il s'agit d'"un pas en avant significatif" qui "nous rapproche de la paix plus que jamais auparavant", a estimé le dirigeant, qui a appelé les différentes parties à mettre en œuvre le plan "sans délai".
Donald Trump a promis vendredi dans un bref message vidéo enregistré que "tout le monde sera traité de manière équitable" dans le cadre de son plan de paix pour Gaza, auquel le Hamas vient de répondre.
Le président américain, dans cette allocution diffusée sur sa plateforme Truth Social, a aussi déclaré: "Aujourd'hui est un grand jour. Nous allons voir comment cela va tourner. Il faut maintenant finaliser concrètement".
L'Egypte, pays médiateur entre Israël et le Hamas dans la guerre à Gaza, a jugé samedi "positive" la réponse donnée par le mouvement islamiste palestinien au plan de paix du Donald Trump pour faire cesser le conflit.
L'Egypte salue une "évolution positive" et espère qu'en conséquence les deux parties "s'engageront à appliquer le plan du président Trump sur le terrain et à mettre fin à la guerre", a déclaré le ministère égyptien des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur Facebook.
Le Qatar, pays médiateur entre Israël et le Hamas dans la guerre à Gaza, a salué samedi l'accord donné par le mouvement islamiste palestinien au plan de paix du Donald Trump pour faire cesser le conflit.
"L'Etat du Qatar salue l'annonce du Hamas selon laquelle le plan du président Trump a son agrément", a déclaré le porte-parole de la diplomatie qatarie, Majed al-Ansari, qui a également appuyé l'appel de M. Trump à un cessez-le-feu immédiat.
Les déclarations du président américain Donald Trump appelant Israël à cesser de bombarder Gaza sont "encourageantes", a jugé samedi le Hamas, disant être prêt à négocier immédiatement en vue de la libération des otages et de la fin de la guerre.
"Les déclarations du président Trump sur l'arrêt immédiat des bombardements israéliens dans la bande de Gaza sont encourageantes, et le Hamas est prêt à entamer immédiatement des négociations pour réaliser un échange de prisonniers, mettre fin à la guerre et assurer le retrait de l'[armée] israélienne de la bande de Gaza", a déclaré à l'AFP un porte-parole du Hamas, Taher al-Nounou.
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres est, selon son porte-parole, "encouragé" par la réponse du mouvement palestinien Hamas au plan du président américain pour mettre un terme à deux ans de guerre dans la bande de Gaza.
"Le secrétaire général salue et est encouragé par la déclaration du Hamas annonçant qu'il est prêt à libérer les otages et à discuter sur la base de la proposition du président américain Donald J. Trump. Il appelle toutes les parties saisir cette occasion pour mettre un terme à ce conflit tragique à Gaza", a indiqué son porte-parole, Stéphane Dujarric, dans un communiqué.