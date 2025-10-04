Israël dit se préparer pour une libération des otages après la réponse du Hamas

Israël a dit samedi se préparer en vue d'une libération rapide des otages détenus par le Hamas après la réponse positive du mouvement islamiste palestinien au plan de paix pour Gaza proposé par Donald Trump.

"A la suite de la réponse du Hamas, Israël se prépare pour la mise en oeuvre immédiate de la première étape du plan Trump pour la libération de tous les otages", a indiqué le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un communiqué.