Israël a dit samedi se préparer en vue d'une libération rapide des otages détenus par le Hamas après la réponse positive du mouvement islamiste palestinien au plan de paix pour Gaza proposé par Donald Trump.
"A la suite de la réponse du Hamas, Israël se prépare pour la mise en oeuvre immédiate de la première étape du plan Trump pour la libération de tous les otages", a indiqué le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un communiqué.
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a jugé vendredi soir que l'accord du Hamas au plan de paix de Donald Trump constituait un progrès "significatif" en vue de la fin des hostilités à Gaza.
Il s'agit d'"un pas en avant significatif" qui "nous rapproche de la paix plus que jamais auparavant", a estimé le dirigeant, qui a appelé les différentes parties à mettre en œuvre le plan "sans délai".
Donald Trump a promis vendredi dans un bref message vidéo enregistré que "tout le monde sera traité de manière équitable" dans le cadre de son plan de paix pour Gaza, auquel le Hamas vient de répondre.
Le président américain, dans cette allocution diffusée sur sa plateforme Truth Social, a aussi déclaré: "Aujourd'hui est un grand jour. Nous allons voir comment cela va tourner. Il faut maintenant finaliser concrètement".
L'Egypte, pays médiateur entre Israël et le Hamas dans la guerre à Gaza, a jugé samedi "positive" la réponse donnée par le mouvement islamiste palestinien au plan de paix du Donald Trump pour faire cesser le conflit.
L'Egypte salue une "évolution positive" et espère qu'en conséquence les deux parties "s'engageront à appliquer le plan du président Trump sur le terrain et à mettre fin à la guerre", a déclaré le ministère égyptien des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur Facebook.
Le Qatar, pays médiateur entre Israël et le Hamas dans la guerre à Gaza, a salué samedi l'accord donné par le mouvement islamiste palestinien au plan de paix du Donald Trump pour faire cesser le conflit.
"L'Etat du Qatar salue l'annonce du Hamas selon laquelle le plan du président Trump a son agrément", a déclaré le porte-parole de la diplomatie qatarie, Majed al-Ansari, qui a également appuyé l'appel de M. Trump à un cessez-le-feu immédiat.
Les déclarations du président américain Donald Trump appelant Israël à cesser de bombarder Gaza sont "encourageantes", a jugé samedi le Hamas, disant être prêt à négocier immédiatement en vue de la libération des otages et de la fin de la guerre.
"Les déclarations du président Trump sur l'arrêt immédiat des bombardements israéliens dans la bande de Gaza sont encourageantes, et le Hamas est prêt à entamer immédiatement des négociations pour réaliser un échange de prisonniers, mettre fin à la guerre et assurer le retrait de l'[armée] israélienne de la bande de Gaza", a déclaré à l'AFP un porte-parole du Hamas, Taher al-Nounou.
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres est, selon son porte-parole, "encouragé" par la réponse du mouvement palestinien Hamas au plan du président américain pour mettre un terme à deux ans de guerre dans la bande de Gaza.
"Le secrétaire général salue et est encouragé par la déclaration du Hamas annonçant qu'il est prêt à libérer les otages et à discuter sur la base de la proposition du président américain Donald J. Trump. Il appelle toutes les parties saisir cette occasion pour mettre un terme à ce conflit tragique à Gaza", a indiqué son porte-parole, Stéphane Dujarric, dans un communiqué.