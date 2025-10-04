L'émissaire de Donald Trump est en Egypte pour finaliser la libération des otages retenus dans la bande de Gaza

L'émissaire du président Donald Trump pour le Moyen-Orient et son gendre se rendent en Egypte afin de finaliser les discussions sur les conditions de libération des otages à Gaza après que le Hamas a accepté le plan américain, a annoncé samedi la Maison Blanche.

L'émissaire Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump Jared Kushner, se rendent en Egypte pour finaliser les modalités de ces libérations, a déclaré à l'AFP un responsable de la Maison Blanche sous le couvert de l'anonymat. Donald Trump a appelé vendredi Israël à "arrêter immédiatement les bombardements à Gaza" pour permettre la libération des otages après le communiqué du mouvement islamiste palestinien annonçant qu'il acceptait son plan.