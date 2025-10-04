L'armée israélienne a déclaré samedi qu'elle poursuivait son offensive dans la ville de Gaza et a averti les habitants de ne pas retourner dans la zone, malgré un appel du président américain Donald Trump à mettre fin immédiatement aux bombardements d'Israël.

"Les troupes israéliennes mènent toujours des opérations dans la ville de Gaza, et il est extrêmement dangereux d'y retourner. Pour votre sécurité, évitez de retourner dans le nord ou de vous approcher des zones où les troupes sont actives, y compris dans le sud de la bande de Gaza", a déclaré le colonel Avichay Adraee, porte-parole de l'armée en langue arabe, sur X.