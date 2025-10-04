Indonésie : le bilan de l'effondrement d'une école grimpe à 14 morts, 49 personnes toujours portées disparues

Le bilan de l’effondrement d’une école, survenu lundi en Indonésie, s’est alourdi à 14 morts, tandis que 49 personnes sont toujours portées disparues. Alors que les secours poursuivent leurs recherches, les autorités évoquent de graves manquements aux normes de construction.

Le bilan de l’effondrement tragique d’une école en Indonésie, survenu en début de semaine, s’est alourdi à 14 morts, ont annoncé les autorités samedi. Alors que les opérations de sauvetage se poursuivent, 49 personnes restent portées disparues, faisant craindre un nombre de victimes bien plus élevé.

Neuf corps supplémentaires ont été retrouvés vendredi soir sous les décombres, a indiqué Suharyanto, chef de l’Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB), lors d’un point presse relayé par la chaîne Kompas TV. «À ce jour, nous cherchons encore 49 personnes», a précisé le responsable, selon l'AFP.

Plus aucun signe de vie détecté

L’opération de sauvetage reste complexe et dangereuse. Les équipes ont commencé à utiliser des engins lourds, notamment des grues, pour dégager les amas de béton et de matériaux effondrés. Cependant, les sauveteurs ont dû faire preuve de prudence, les vibrations dans certaines zones pouvant provoquer d'autres effondrements.

Les familles des disparus ont accepté l’utilisation de ces équipements jeudi, après la fin de la période de 72 heures, généralement considérée comme la limite de survie pour les personnes ensevelies sans eau, ni nourriture. Depuis jeudi, aucun signe de vie n’a été détecté sous les décombres, ont indiqué les responsables des secours. Cette situation fait redouter un bilan humain encore plus lourd dans les heures ou jours à venir.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’effondrement, survenu lundi après-midi. Selon les premières analyses, l’école pourrait avoir été construite sans respecter les normes de sécurité. Des experts évoquent des problèmes structurels et des défauts dans la conception du bâtiment, qui n’aurait pas été en mesure de supporter certaines charges ou secousses.