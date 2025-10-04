Toute l’actu en direct 24h/24
«La peine de mort contre six terroristes séparatistes a été appliquée ce matin» : l’Iran annonce l’exécution de six personnes pour «terrorisme»

Selon le site officiel du pouvoir judiciaire, Mizan, six membres d’un groupe qualifié de «séparatiste» ont été exécutés à l’aube. [REUTERS/Jeenah Moon]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La justice iranienne a indiqué, ce samedi, avoir procédé à l’exécution de six individus reconnus coupables d’attaques armées et à la bombe, dans la province stratégique du Khouzistan, qui regorge de pétrole.

Les faits précis dont ils étaient accusés n'ont pas été dévoilés. Selon le site officiel du pouvoir judiciaire, Mizan, six membres d’un groupe qualifié de «séparatiste» ont été exécutés à l’aube. Les autorités leur imputaient une série d’actions «terroristes» menées ces dernières années dans la principale région pétrolière du pays.

Sur le même sujet Nucléaire iranien : embargo sur les armes, mesures économiques.... Voici les sanctions rétablies contre Téhéran Lire

«La peine de mort contre six terroristes séparatistes, à l’origine d’attaques armées et à la bombe, a été appliquée ce matin», a précisé la même source, sans donner d'autres détails sur les circonstances des faits reprochés, ni sur l’identité des condamnés.

IranTerrorisme

