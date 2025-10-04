Plan de paix à Gaza : démantèlement du Hamas, retour des otages en Israël… Ce qu’il faut retenir de l’intervention télévisée de Benjamin Netanyahou

Ce samedi soir lors d'un discours télévisé, le Premier ministre de l'Etat hébreu a affirmé que tous les otages retenus dans la bande de Gaza seraient ramenés en Israël dans «les jours à venir», promettant que le Hamas serait prochainement «démantelé».

Une prise de parole attendue. Dans une discours télévisé retransmis sur CNEWS ce samedi 4 octobre, Benjamin Netanyahou s’est exprimé sur la guerre menée dans la bande de Gaza. Une déclaration qui survient au lendemain de l’annonce du groupe terroriste palestinien Hamas, qui s'est dit prêt à libérer les otages dans le cadre du plan de paix de Donald Trump.

«Nous sommes proches d’un accord», a d’abord assuré le Premier ministre israélien avant d’ajouter : «J’espère que dans les jours à venir nous pourrons ramener tous nos otages (…) pendant la fête de Souccot», une célébration qui commémore les 40 années passées dans le désert par le peuple d'Israël.

Le Hamas est maintenant «isolé»

Le chef du gouvernement de l’Etat hébreu a également précisé que Tsahal resterait dans les zones occupées, avant de souligner que ses échanges avec Donald Trump avaient «complètement retourné la situation».

Maintenant, «ce n’est plus Israël qui est isolé mais le Hamas», s’est-il réjoui. Selon lui, ce qui a amené le changement de position de l’organisation terroriste, c’est «la pression militaire et diplomatique». «En premier, le Hamas libérera tous les otages et Tsahal continuera à garder la mainmise sur les zones importantes», a-t-il assuré.

Le Premier ministre israélien s’est également félicité de ses décisions antérieures. «Si j’avais donné des ordres différents, nous serions sortis de Gaza sans aucun acquis», a-t-il affirmé. Benjamin Netanyahou a notamment promis que le Hamas sera «démantelé» et que la région sera «libérée». «Cela se produira soit diplomatiquement par le plan de Donald Trump, soit militairement par nous», a-t-il insisté.

Des négociateurs vont se rendre en Égypte

Par ailleurs, il a déclaré avoir demandé à des négociateurs de se rendre en Égypte pour mener des discussions sur la libération des otages retenus dans la bande de Gaza, prévues ce dimanche 5 octobre au Caire.

«J’ai donné l'instruction à l'équipe de négociation de se rendre en Égypte pour finaliser les détails techniques. Il s'agit de limiter les négociations à quelques jours», a précisé le Premier ministre israélien, avant de conclure son discours en félicitant les soldats israéliens, qu’il a qualifié de «héros».