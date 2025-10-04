Plan de paix à Gaza : «Les discussions avec Donald Trump ont retourné la situation, ce n’est plus Israël qui est isolé mais le Hamas», salue Benjamin Netanyahou

«Les discussions avec Donald Trump ont retourné la situation, ce n’est plus Israël qui est isolé mais le Hamas», a salué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ce samedi soir lors d'une conférence de presse. Il a évoqué le plan de paix du 47e président américain tout juste accepté par le groupe terroriste palestinien.
