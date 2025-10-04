Toute l’actu en direct 24h/24
Plan de paix à Gaza : «Les discussions avec Donald Trump ont retourné la situation, ce n’est plus Israël qui est isolé mais le Hamas», salue Benjamin Netanyahou

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Les discussions avec Donald Trump ont retourné la situation, ce n’est plus Israël qui est isolé mais le Hamas», a salué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ce samedi soir lors d'une conférence de presse. Il a évoqué le plan de paix du 47e président américain tout juste accepté par le groupe terroriste palestinien.

GazaIsraëlBenjamin Netanyahou

